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ضبط 400 بدلة عسكرية و8 آلاف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة

ثمرة جهود اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة الرياض

أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض (3) محال لتفصيل ملابس عسكرية تعمل دون تراخيص، كما ضبطت (400) بدلة لقطاعات عسكرية مختلفة بعضها مستورد من خارج المملكة، و(8000) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة.

وقد تم ضبط وتسليم مقيمين اثنين من جنسية عربية إلى الدوريات الأمنية يقومون ببيع رتب عسكرية تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة أمس بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وجاءت هذه الجولات بناءً على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

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ضبط 400 بدلة عسكرية و8 آلاف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة
سبق

أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض (3) محال لتفصيل ملابس عسكرية تعمل دون تراخيص، كما ضبطت (400) بدلة لقطاعات عسكرية مختلفة بعضها مستورد من خارج المملكة، و(8000) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة.

وقد تم ضبط وتسليم مقيمين اثنين من جنسية عربية إلى الدوريات الأمنية يقومون ببيع رتب عسكرية تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة أمس بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وجاءت هذه الجولات بناءً على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
05:16 PM

ضبط 400 بدلة عسكرية و8 آلاف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات المخالفة

ثمرة جهود اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة الرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلقت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض (3) محال لتفصيل ملابس عسكرية تعمل دون تراخيص، كما ضبطت (400) بدلة لقطاعات عسكرية مختلفة بعضها مستورد من خارج المملكة، و(8000) قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة.

وقد تم ضبط وتسليم مقيمين اثنين من جنسية عربية إلى الدوريات الأمنية يقومون ببيع رتب عسكرية تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية قامت بها اللجنة أمس بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وجاءت هذه الجولات بناءً على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

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