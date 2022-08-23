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"رازفان لوتشيسكو": غير راض عن طريقة استقبالنا للأهداف

أبدى المدير الفني لنادي الهلال، الكرواتي رازفان لوتشيسكو امتعاضه من الطريقة التي استقبل بها فريقه الأهداف مساء اليوم.

وكان الهلال قد نجح في التغلب على أبها الصاعد حديثاً لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بأربعة أهداف لهدفين.

وقال لوتشيسكو: "غير راض على طريقة استقبالنا للأهداف وعلينا الحرص على تلافي ذلك في المستقبل".

وعن غياب سلمان وكاريلو قال إن الأول عائد لتوه من إصابة بينما الثاني كان قد تعرض للإجهاد نتيجة مشاركاته مع الفريق ومنتخب بلاده.

وعن إصابة عطيف قال: "إصابة عطيف لم تتضح بعد، علينا الانتظار غداً حتى يقوم بعمل الفحوصات اللازمة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"رازفان لوتشيسكو": غير راض عن طريقة استقبالنا للأهداف
سبق

أبدى المدير الفني لنادي الهلال، الكرواتي رازفان لوتشيسكو امتعاضه من الطريقة التي استقبل بها فريقه الأهداف مساء اليوم.

وكان الهلال قد نجح في التغلب على أبها الصاعد حديثاً لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بأربعة أهداف لهدفين.

وقال لوتشيسكو: "غير راض على طريقة استقبالنا للأهداف وعلينا الحرص على تلافي ذلك في المستقبل".

وعن غياب سلمان وكاريلو قال إن الأول عائد لتوه من إصابة بينما الثاني كان قد تعرض للإجهاد نتيجة مشاركاته مع الفريق ومنتخب بلاده.

وعن إصابة عطيف قال: "إصابة عطيف لم تتضح بعد، علينا الانتظار غداً حتى يقوم بعمل الفحوصات اللازمة".

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
10:13 PM

"رازفان لوتشيسكو": غير راض عن طريقة استقبالنا للأهداف

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محمد السيّد - الرياض
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أبدى المدير الفني لنادي الهلال، الكرواتي رازفان لوتشيسكو امتعاضه من الطريقة التي استقبل بها فريقه الأهداف مساء اليوم.

وكان الهلال قد نجح في التغلب على أبها الصاعد حديثاً لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بأربعة أهداف لهدفين.

وقال لوتشيسكو: "غير راض على طريقة استقبالنا للأهداف وعلينا الحرص على تلافي ذلك في المستقبل".

وعن غياب سلمان وكاريلو قال إن الأول عائد لتوه من إصابة بينما الثاني كان قد تعرض للإجهاد نتيجة مشاركاته مع الفريق ومنتخب بلاده.

وعن إصابة عطيف قال: "إصابة عطيف لم تتضح بعد، علينا الانتظار غداً حتى يقوم بعمل الفحوصات اللازمة".

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