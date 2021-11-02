النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فيلتمان" يعلن الدعم الأمريكي لمطالب المتظاهرين السودانيين اليوم

مصدر بالسفارة نفى صحة خبر وصوله إلى الخرطوم

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، سيُطلع وسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، على الدعم الأمريكي لمطالب المحتجّين السودانيين بالانتقال الديمقراطي تحت قيادة مدنية، وذلك في أعقاب الانقلاب العسكري الأسبوع المنصرم.

من ناحيته، نفى مصدر بالسفارة الأمريكية في الخرطوم صحة خبر بثته قناة "العربية" عن وصول "فيلتمان" إلى الخرطوم، وفقاً لـ"رويترز".

وأطاح القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بحكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في 25 أكتوبر الماضي، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، مما دعا الدول الغربية لوقف مساعدات بمئات الملايين من الدولارات إلى السودان.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"فيلتمان" يعلن الدعم الأمريكي لمطالب المتظاهرين السودانيين اليوم
سبق

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، سيُطلع وسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، على الدعم الأمريكي لمطالب المحتجّين السودانيين بالانتقال الديمقراطي تحت قيادة مدنية، وذلك في أعقاب الانقلاب العسكري الأسبوع المنصرم.

من ناحيته، نفى مصدر بالسفارة الأمريكية في الخرطوم صحة خبر بثته قناة "العربية" عن وصول "فيلتمان" إلى الخرطوم، وفقاً لـ"رويترز".

وأطاح القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بحكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في 25 أكتوبر الماضي، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، مما دعا الدول الغربية لوقف مساعدات بمئات الملايين من الدولارات إلى السودان.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
03:49 PM

"فيلتمان" يعلن الدعم الأمريكي لمطالب المتظاهرين السودانيين اليوم

مصدر بالسفارة نفى صحة خبر وصوله إلى الخرطوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
685

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، سيُطلع وسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء، على الدعم الأمريكي لمطالب المحتجّين السودانيين بالانتقال الديمقراطي تحت قيادة مدنية، وذلك في أعقاب الانقلاب العسكري الأسبوع المنصرم.

من ناحيته، نفى مصدر بالسفارة الأمريكية في الخرطوم صحة خبر بثته قناة "العربية" عن وصول "فيلتمان" إلى الخرطوم، وفقاً لـ"رويترز".

وأطاح القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بحكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في 25 أكتوبر الماضي، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، مما دعا الدول الغربية لوقف مساعدات بمئات الملايين من الدولارات إلى السودان.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,991
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,922
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,065
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,144

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة