النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

خادم الحرمين للمواطنين والمقيمين: أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي

"سبق" ترصد وجودًا ميدانيًا لرجال المرور بأبها ليلة العيد لتطبيق "منع التجول".. صور

همة عالية واستشعار للمسؤولية .. ورفعوا التهاني للقيادة والمواطنين

رصدت "سبق" ميدانيًا الوجود الأمني لرجال المرور في أبها والذين يعملون جنبًا إلى جنب مع مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية لتطبيق قرار منع التجول الكامل خلال أيام العيد لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد .

وبدا رجال المرور وهم يباشرون أعمالهم في عددٍ من المواقع والنقاط الأمنية قبيل مغرب آخر يوم في رمضان المبارك بمتابعة مباشرة من العقيد يحيى بن إبراهيم الشهراني مدير مرور منطقة عسير ليقضوا ليلة العيد في الميدان ويؤدوا مهامهم وواجباتهم الوطنية بعيدين عن أسرهم وأبنائهم ومبادرين كل عابر من الفئات المستثناة من المنع والذين يحملون تصاريح تخولهم بالتجول بالمعايدة والتبريكات.

ورفع رجال المرور الذين التقتهم "سبق" أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين حفظهما الله ولعموم المواطنين والمقيمين .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سبق" ترصد وجودًا ميدانيًا لرجال المرور بأبها ليلة العيد لتطبيق "منع التجول".. صور
سبق

رصدت "سبق" ميدانيًا الوجود الأمني لرجال المرور في أبها والذين يعملون جنبًا إلى جنب مع مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية لتطبيق قرار منع التجول الكامل خلال أيام العيد لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد .

وبدا رجال المرور وهم يباشرون أعمالهم في عددٍ من المواقع والنقاط الأمنية قبيل مغرب آخر يوم في رمضان المبارك بمتابعة مباشرة من العقيد يحيى بن إبراهيم الشهراني مدير مرور منطقة عسير ليقضوا ليلة العيد في الميدان ويؤدوا مهامهم وواجباتهم الوطنية بعيدين عن أسرهم وأبنائهم ومبادرين كل عابر من الفئات المستثناة من المنع والذين يحملون تصاريح تخولهم بالتجول بالمعايدة والتبريكات.

ورفع رجال المرور الذين التقتهم "سبق" أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين حفظهما الله ولعموم المواطنين والمقيمين .

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
12:51 AM

"سبق" ترصد وجودًا ميدانيًا لرجال المرور بأبها ليلة العيد لتطبيق "منع التجول".. صور

همة عالية واستشعار للمسؤولية .. ورفعوا التهاني للقيادة والمواطنين

A A A
محمد طيران - أبها
2
2,964

رصدت "سبق" ميدانيًا الوجود الأمني لرجال المرور في أبها والذين يعملون جنبًا إلى جنب مع مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية لتطبيق قرار منع التجول الكامل خلال أيام العيد لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد .

وبدا رجال المرور وهم يباشرون أعمالهم في عددٍ من المواقع والنقاط الأمنية قبيل مغرب آخر يوم في رمضان المبارك بمتابعة مباشرة من العقيد يحيى بن إبراهيم الشهراني مدير مرور منطقة عسير ليقضوا ليلة العيد في الميدان ويؤدوا مهامهم وواجباتهم الوطنية بعيدين عن أسرهم وأبنائهم ومبادرين كل عابر من الفئات المستثناة من المنع والذين يحملون تصاريح تخولهم بالتجول بالمعايدة والتبريكات.

ورفع رجال المرور الذين التقتهم "سبق" أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين حفظهما الله ولعموم المواطنين والمقيمين .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,680
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,761
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,540

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة