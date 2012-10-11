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"مدني تبوك" تحذّر من بطون الأودية ومجاري السيول

بعد تنبيه "الأرصاد" لتكوُّن سحب ممطرة ونشاط للرياح

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، اليوم، تضمن تكوُّن سحب رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت "الأرصاد"، أن الحالة تستمر حتى منتصف الليل, وتشمل تبوك ومحافظات الوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء.

الدفاع المدني مدني تبوك أمطار حالة الطقس مجاري السيول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني تبوك" تحذّر من بطون الأودية ومجاري السيول
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، اليوم، تضمن تكوُّن سحب رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت "الأرصاد"، أن الحالة تستمر حتى منتصف الليل, وتشمل تبوك ومحافظات الوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء.

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
02:05 PM

"مدني تبوك" تحذّر من بطون الأودية ومجاري السيول

بعد تنبيه "الأرصاد" لتكوُّن سحب ممطرة ونشاط للرياح

أرشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
3
531

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع، إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، اليوم، تضمن تكوُّن سحب رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت "الأرصاد"، أن الحالة تستمر حتى منتصف الليل, وتشمل تبوك ومحافظات الوجه وأملج وتيماء وحقل وضباء.

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