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"المطلق" يحث أصحاب الأموال على إخراج زكاتهم لمستفيدي "جود الإسكان"

منصة خصصت لمساعدة الفئات الأشد حاجة والذين هم من فئة الضمان الاجتماعي

حثّ المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق أصحاب الأموال بتقديم الزكاة لمنصة جود الإسكان التي تشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية.

جاء ذلك عبر برنامج فتاوى رمضان الذي يبث يومياً عبر القناة السعودية وإذاعة القرآن الكريم، حيث أكد الشيخ المطلق أن "منصة جود" خصصت لمساعدة الفئات الأشد حاجة والذين هم من فئة الضمان الاجتماعي، وسبق أن أصدرنا فتوى حيالها بعد أن تم النظر بها في اللجنة الشرعية، وما من شك أن حاجة الفقير للسكن تعد حاجة ماسة تُقضى من أموال الزكاة".

وأضاف أن هذه المنصة تساعد الفقراء في توفير مساكن ملائمة ، ليست مساكن قبيحة بل لائقة وليس فيها إسراف أو تكلفة زائدة" وتابع: "يحرص القائمون على المنصة دائماً أن يكون البناء يخلو من الطرفين الذميمين، البخل القاتم الذي يُشعر الفقير أن سكنه غير ملائم، والإسراف الذي يكلف الفقير ما لا يطيقه".

وفي ختام حديثه حول منصة جود نصح المطلق أصحاب الحال الميسور والذين يفرحون بقضاء حوائج الناس، أن يساعدوا المحتاجين في هذه المنصة من أموال الزكاة، خصوصاً أن القائمين على المنصة يقومون بدراسة الحالات الأشد حاجة، كذلك هذه المساكن تم بناؤها بواسطة مقاول موثوق وبأسعار مناسبة".

عبدالله المطلق جود الإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المطلق" يحث أصحاب الأموال على إخراج زكاتهم لمستفيدي "جود الإسكان"
سبق

حثّ المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق أصحاب الأموال بتقديم الزكاة لمنصة جود الإسكان التي تشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية.

جاء ذلك عبر برنامج فتاوى رمضان الذي يبث يومياً عبر القناة السعودية وإذاعة القرآن الكريم، حيث أكد الشيخ المطلق أن "منصة جود" خصصت لمساعدة الفئات الأشد حاجة والذين هم من فئة الضمان الاجتماعي، وسبق أن أصدرنا فتوى حيالها بعد أن تم النظر بها في اللجنة الشرعية، وما من شك أن حاجة الفقير للسكن تعد حاجة ماسة تُقضى من أموال الزكاة".

وأضاف أن هذه المنصة تساعد الفقراء في توفير مساكن ملائمة ، ليست مساكن قبيحة بل لائقة وليس فيها إسراف أو تكلفة زائدة" وتابع: "يحرص القائمون على المنصة دائماً أن يكون البناء يخلو من الطرفين الذميمين، البخل القاتم الذي يُشعر الفقير أن سكنه غير ملائم، والإسراف الذي يكلف الفقير ما لا يطيقه".

وفي ختام حديثه حول منصة جود نصح المطلق أصحاب الحال الميسور والذين يفرحون بقضاء حوائج الناس، أن يساعدوا المحتاجين في هذه المنصة من أموال الزكاة، خصوصاً أن القائمين على المنصة يقومون بدراسة الحالات الأشد حاجة، كذلك هذه المساكن تم بناؤها بواسطة مقاول موثوق وبأسعار مناسبة".

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
07:59 PM

"المطلق" يحث أصحاب الأموال على إخراج زكاتهم لمستفيدي "جود الإسكان"

منصة خصصت لمساعدة الفئات الأشد حاجة والذين هم من فئة الضمان الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حثّ المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق أصحاب الأموال بتقديم الزكاة لمنصة جود الإسكان التي تشرف عليها مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية.

جاء ذلك عبر برنامج فتاوى رمضان الذي يبث يومياً عبر القناة السعودية وإذاعة القرآن الكريم، حيث أكد الشيخ المطلق أن "منصة جود" خصصت لمساعدة الفئات الأشد حاجة والذين هم من فئة الضمان الاجتماعي، وسبق أن أصدرنا فتوى حيالها بعد أن تم النظر بها في اللجنة الشرعية، وما من شك أن حاجة الفقير للسكن تعد حاجة ماسة تُقضى من أموال الزكاة".

وأضاف أن هذه المنصة تساعد الفقراء في توفير مساكن ملائمة ، ليست مساكن قبيحة بل لائقة وليس فيها إسراف أو تكلفة زائدة" وتابع: "يحرص القائمون على المنصة دائماً أن يكون البناء يخلو من الطرفين الذميمين، البخل القاتم الذي يُشعر الفقير أن سكنه غير ملائم، والإسراف الذي يكلف الفقير ما لا يطيقه".

وفي ختام حديثه حول منصة جود نصح المطلق أصحاب الحال الميسور والذين يفرحون بقضاء حوائج الناس، أن يساعدوا المحتاجين في هذه المنصة من أموال الزكاة، خصوصاً أن القائمين على المنصة يقومون بدراسة الحالات الأشد حاجة، كذلك هذه المساكن تم بناؤها بواسطة مقاول موثوق وبأسعار مناسبة".

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