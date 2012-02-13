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وزير الخارجية يلتقي نظيره القبرصي ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

استعرضا خلالها سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بكافة المجالات

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية قبرص السيد يوانيس كاسوليديس، وذلك خلال زيارة سموه للعاصمة نيقوسيا.

وقد عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بكافة المجالات، وذلك في ضوء رؤية المملكة 2030، وأهمية دعم الاستثمارات البينية، بما يحقق مزيدًا من الازدهار والرفاه للبلدين والشعبين الصديقين.

وبحث الجانبان أوجه تعزيز العمل الثنائي بالمجالات السياسية والأمنية المختلفة، وتطرقا إلى العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، وأهمية العمل على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض دور المملكة في الحفاظ على البيئة من خلال مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

وأكد الجانبان على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إيقاف الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني الشقيق، والتي تعطل بدورها كافة الحلول السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية، بالإضافة إلى مناقشة توطيد جهود المملكة وقبرص في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية جمهورية قبرص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يلتقي نظيره القبرصي ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
سبق

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية قبرص السيد يوانيس كاسوليديس، وذلك خلال زيارة سموه للعاصمة نيقوسيا.

وقد عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بكافة المجالات، وذلك في ضوء رؤية المملكة 2030، وأهمية دعم الاستثمارات البينية، بما يحقق مزيدًا من الازدهار والرفاه للبلدين والشعبين الصديقين.

وبحث الجانبان أوجه تعزيز العمل الثنائي بالمجالات السياسية والأمنية المختلفة، وتطرقا إلى العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، وأهمية العمل على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض دور المملكة في الحفاظ على البيئة من خلال مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

وأكد الجانبان على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إيقاف الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني الشقيق، والتي تعطل بدورها كافة الحلول السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية، بالإضافة إلى مناقشة توطيد جهود المملكة وقبرص في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
05:43 PM
اخر تعديل
13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
06:12 PM

وزير الخارجية يلتقي نظيره القبرصي ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

استعرضا خلالها سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بكافة المجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية قبرص السيد يوانيس كاسوليديس، وذلك خلال زيارة سموه للعاصمة نيقوسيا.

وقد عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بكافة المجالات، وذلك في ضوء رؤية المملكة 2030، وأهمية دعم الاستثمارات البينية، بما يحقق مزيدًا من الازدهار والرفاه للبلدين والشعبين الصديقين.

وبحث الجانبان أوجه تعزيز العمل الثنائي بالمجالات السياسية والأمنية المختلفة، وتطرقا إلى العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، وأهمية العمل على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض دور المملكة في الحفاظ على البيئة من خلال مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

وأكد الجانبان على أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إيقاف الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الشعب اليمني الشقيق، والتي تعطل بدورها كافة الحلول السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية، بالإضافة إلى مناقشة توطيد جهود المملكة وقبرص في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره.

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