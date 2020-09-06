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تعرف على مواعيد إجازة اليوم الوطني.. القطاع العام يومين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة اليوم الوطني 2020م.

وأوضحت أنه بالنسبة لموظفي القطاع العام ستكون يومي الأربعاء والخميس 23 - 24 سبتمبر 2020 فيما ستكون للقطاع الخاص يوم الأربعاء 23 سبتمبر.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إجازة اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرف على مواعيد إجازة اليوم الوطني.. القطاع العام يومين
سبق

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة اليوم الوطني 2020م.

وأوضحت أنه بالنسبة لموظفي القطاع العام ستكون يومي الأربعاء والخميس 23 - 24 سبتمبر 2020 فيما ستكون للقطاع الخاص يوم الأربعاء 23 سبتمبر.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
08:00 PM

تعرف على مواعيد إجازة اليوم الوطني.. القطاع العام يومين

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عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,029

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة اليوم الوطني 2020م.

وأوضحت أنه بالنسبة لموظفي القطاع العام ستكون يومي الأربعاء والخميس 23 - 24 سبتمبر 2020 فيما ستكون للقطاع الخاص يوم الأربعاء 23 سبتمبر.

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