تعرف على مواعيد إجازة اليوم الوطني.. القطاع العام يومين

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة اليوم الوطني 2020م.
وأوضحت أنه بالنسبة لموظفي القطاع العام ستكون يومي الأربعاء والخميس 23 - 24 سبتمبر 2020 فيما ستكون للقطاع الخاص يوم الأربعاء 23 سبتمبر.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة اليوم الوطني 2020م.
وأوضحت أنه بالنسبة لموظفي القطاع العام ستكون يومي الأربعاء والخميس 23 - 24 سبتمبر 2020 فيما ستكون للقطاع الخاص يوم الأربعاء 23 سبتمبر.وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إجازة اليوم الوطني
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة اليوم الوطني 2020م.
وأوضحت أنه بالنسبة لموظفي القطاع العام ستكون يومي الأربعاء والخميس 23 - 24 سبتمبر 2020 فيما ستكون للقطاع الخاص يوم الأربعاء 23 سبتمبر.
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواعيد إجازة اليوم الوطني 2020م.
وأوضحت أنه بالنسبة لموظفي القطاع العام ستكون يومي الأربعاء والخميس 23 - 24 سبتمبر 2020 فيما ستكون للقطاع الخاص يوم الأربعاء 23 سبتمبر.