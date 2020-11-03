النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إسلامية جازان" تطلق ملتقى الأمن الفكري النسائي الثاني الافتراضي.. اليوم

برعاية آل الشيخ ويتضمن محاضرات لداعيات وورشتين لحماية الأسرة من الفكر الضال

برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ينظم فرع الوزارة بمنطقة جازان ملتقى الأمن الفكري النسائي الافتراضي الثاني عبر برنامج الزوم والذي سينطلق مساء اليوم الثلاثاء السابع عشر من شهر ربيع الأول 1442 هجرية بمحاضرتين الأولى بعنوان (مفهوم الأمن الفكري) للداعية منيرة بنت عبد العزيز آل الشيخ في السابعة والنصف وأخرى بعنوان (الأمن الفكري ومسؤولية الأسرة تجاهه) للداعية منى بنت محمد المديهيم في التاسعة مساءً.

وتتحدث الداعية عائشة بنت سعيد القحطاني عن (مسؤولية الأسرة في تحصين الأولاد من الانحراف الفكري) في تمام السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر ربيع الأول 1442هجرية, والساعة الثامنة تلقي الداعية منى بنت سعيد الغامدي محاضرة عنوانها (دور المرأة في تحقيق الأمن الفكري) .

ويوم الخميس التاسع عشر من الشهر نفسه محاضرتان تبدأ الأولى في تمام السابعة والنصف بعنوان (سمات الفكر الضال وكيفية الوقاية منها) تلقيها الداعية عائشة بنت حسن نجمي, والثانية في تمام الساعة الثامنة مساءً بعنوان (وسائل تحقيق الأمن الفكري) تلقيها الداعية مريم بنت عبد الله باقازي.

ويوم الجمعة العشرون من شهر ربيع الأول 1442 هجرية تبين الداعية تهاني بنت عوض الشمري (أساليب الجماعات الحزبية في خراب الأمن) في تمام الساعة السابعة مساءً, وآخر محاضرات هذا الملتقى بعنوان (نعمة الأمن وواجبنا نحوها) تلقيها الداعية أمل بنت محمد كيلاني في تمام الساعة الثامنة مساءً.

كما أن هناك ورش عمل مصاحبة لهذا الملتقى الفكري أولها بعنوان (دور الحوار التربوي في وقاية الشباب من الانحرافات الفكرية) للداعية إيمان بنت عبد العزيز الشلفان في الساعة التاسعة من مساء الأربعاء الثامن عشر من شهر ربيع الأول 1442 هجرية والثانية بعنوان (مصادر المعلومات وأثرها في تكوين الفكر) للداعية جيهان بنت محمد السراج في التاسعة من مساء الخميس التاسع عشر من ربيع الأول 1442 هجرية وأخيرًا دورة تدريبية (كيف نحمي أبناءنا من الانحراف الفكري) للمدربة الأستاذة بدرية بنت عبد الله الغامدي.

ويأتي هذا الملتقى لبيان أهداف من يحملون الأفكار المنحرفة وأرباب الأحزاب في تدمير وزعزعة أمن واستقرار المملكة العربية السعودية التي بنيت عليها منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه كما يهدف هذا الملتقى لحماية الفتيات من الانجراف خلف الأهواء واتباع هؤلاء المخربين والحزبيين الإرهابيين.

جاء ذلك في تصريح فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي الذي شدد على الالتزام بجماعة المسلمين الذين ينتهجون منهج أهل السنة والجماعة المنهج المعتدل القويم البعيد كل البعد عن أهل الزيغ والفساد كما وجّه فضيلته الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على رعايته لهذا الملتقى وعنايته بكل برامج الفرع الفكرية والعلمية والشرعية.

يُذكر أن هذا الملتقى يأتي امتدادًا لبرامج سابقة أقيمت في العام الماضي والتي لاقت نجاحًا كبيرًا وحضورًا مشرفًا.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"إسلامية جازان" تطلق ملتقى الأمن الفكري النسائي الثاني الافتراضي.. اليوم
سبق

برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ينظم فرع الوزارة بمنطقة جازان ملتقى الأمن الفكري النسائي الافتراضي الثاني عبر برنامج الزوم والذي سينطلق مساء اليوم الثلاثاء السابع عشر من شهر ربيع الأول 1442 هجرية بمحاضرتين الأولى بعنوان (مفهوم الأمن الفكري) للداعية منيرة بنت عبد العزيز آل الشيخ في السابعة والنصف وأخرى بعنوان (الأمن الفكري ومسؤولية الأسرة تجاهه) للداعية منى بنت محمد المديهيم في التاسعة مساءً.

وتتحدث الداعية عائشة بنت سعيد القحطاني عن (مسؤولية الأسرة في تحصين الأولاد من الانحراف الفكري) في تمام السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر ربيع الأول 1442هجرية, والساعة الثامنة تلقي الداعية منى بنت سعيد الغامدي محاضرة عنوانها (دور المرأة في تحقيق الأمن الفكري) .

ويوم الخميس التاسع عشر من الشهر نفسه محاضرتان تبدأ الأولى في تمام السابعة والنصف بعنوان (سمات الفكر الضال وكيفية الوقاية منها) تلقيها الداعية عائشة بنت حسن نجمي, والثانية في تمام الساعة الثامنة مساءً بعنوان (وسائل تحقيق الأمن الفكري) تلقيها الداعية مريم بنت عبد الله باقازي.

ويوم الجمعة العشرون من شهر ربيع الأول 1442 هجرية تبين الداعية تهاني بنت عوض الشمري (أساليب الجماعات الحزبية في خراب الأمن) في تمام الساعة السابعة مساءً, وآخر محاضرات هذا الملتقى بعنوان (نعمة الأمن وواجبنا نحوها) تلقيها الداعية أمل بنت محمد كيلاني في تمام الساعة الثامنة مساءً.

كما أن هناك ورش عمل مصاحبة لهذا الملتقى الفكري أولها بعنوان (دور الحوار التربوي في وقاية الشباب من الانحرافات الفكرية) للداعية إيمان بنت عبد العزيز الشلفان في الساعة التاسعة من مساء الأربعاء الثامن عشر من شهر ربيع الأول 1442 هجرية والثانية بعنوان (مصادر المعلومات وأثرها في تكوين الفكر) للداعية جيهان بنت محمد السراج في التاسعة من مساء الخميس التاسع عشر من ربيع الأول 1442 هجرية وأخيرًا دورة تدريبية (كيف نحمي أبناءنا من الانحراف الفكري) للمدربة الأستاذة بدرية بنت عبد الله الغامدي.

ويأتي هذا الملتقى لبيان أهداف من يحملون الأفكار المنحرفة وأرباب الأحزاب في تدمير وزعزعة أمن واستقرار المملكة العربية السعودية التي بنيت عليها منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه كما يهدف هذا الملتقى لحماية الفتيات من الانجراف خلف الأهواء واتباع هؤلاء المخربين والحزبيين الإرهابيين.

جاء ذلك في تصريح فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي الذي شدد على الالتزام بجماعة المسلمين الذين ينتهجون منهج أهل السنة والجماعة المنهج المعتدل القويم البعيد كل البعد عن أهل الزيغ والفساد كما وجّه فضيلته الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على رعايته لهذا الملتقى وعنايته بكل برامج الفرع الفكرية والعلمية والشرعية.

يُذكر أن هذا الملتقى يأتي امتدادًا لبرامج سابقة أقيمت في العام الماضي والتي لاقت نجاحًا كبيرًا وحضورًا مشرفًا.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
01:16 AM

"إسلامية جازان" تطلق ملتقى الأمن الفكري النسائي الثاني الافتراضي.. اليوم

برعاية آل الشيخ ويتضمن محاضرات لداعيات وورشتين لحماية الأسرة من الفكر الضال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
1
29

برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ينظم فرع الوزارة بمنطقة جازان ملتقى الأمن الفكري النسائي الافتراضي الثاني عبر برنامج الزوم والذي سينطلق مساء اليوم الثلاثاء السابع عشر من شهر ربيع الأول 1442 هجرية بمحاضرتين الأولى بعنوان (مفهوم الأمن الفكري) للداعية منيرة بنت عبد العزيز آل الشيخ في السابعة والنصف وأخرى بعنوان (الأمن الفكري ومسؤولية الأسرة تجاهه) للداعية منى بنت محمد المديهيم في التاسعة مساءً.

وتتحدث الداعية عائشة بنت سعيد القحطاني عن (مسؤولية الأسرة في تحصين الأولاد من الانحراف الفكري) في تمام السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر ربيع الأول 1442هجرية, والساعة الثامنة تلقي الداعية منى بنت سعيد الغامدي محاضرة عنوانها (دور المرأة في تحقيق الأمن الفكري) .

ويوم الخميس التاسع عشر من الشهر نفسه محاضرتان تبدأ الأولى في تمام السابعة والنصف بعنوان (سمات الفكر الضال وكيفية الوقاية منها) تلقيها الداعية عائشة بنت حسن نجمي, والثانية في تمام الساعة الثامنة مساءً بعنوان (وسائل تحقيق الأمن الفكري) تلقيها الداعية مريم بنت عبد الله باقازي.

ويوم الجمعة العشرون من شهر ربيع الأول 1442 هجرية تبين الداعية تهاني بنت عوض الشمري (أساليب الجماعات الحزبية في خراب الأمن) في تمام الساعة السابعة مساءً, وآخر محاضرات هذا الملتقى بعنوان (نعمة الأمن وواجبنا نحوها) تلقيها الداعية أمل بنت محمد كيلاني في تمام الساعة الثامنة مساءً.

كما أن هناك ورش عمل مصاحبة لهذا الملتقى الفكري أولها بعنوان (دور الحوار التربوي في وقاية الشباب من الانحرافات الفكرية) للداعية إيمان بنت عبد العزيز الشلفان في الساعة التاسعة من مساء الأربعاء الثامن عشر من شهر ربيع الأول 1442 هجرية والثانية بعنوان (مصادر المعلومات وأثرها في تكوين الفكر) للداعية جيهان بنت محمد السراج في التاسعة من مساء الخميس التاسع عشر من ربيع الأول 1442 هجرية وأخيرًا دورة تدريبية (كيف نحمي أبناءنا من الانحراف الفكري) للمدربة الأستاذة بدرية بنت عبد الله الغامدي.

ويأتي هذا الملتقى لبيان أهداف من يحملون الأفكار المنحرفة وأرباب الأحزاب في تدمير وزعزعة أمن واستقرار المملكة العربية السعودية التي بنيت عليها منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه كما يهدف هذا الملتقى لحماية الفتيات من الانجراف خلف الأهواء واتباع هؤلاء المخربين والحزبيين الإرهابيين.

جاء ذلك في تصريح فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي الذي شدد على الالتزام بجماعة المسلمين الذين ينتهجون منهج أهل السنة والجماعة المنهج المعتدل القويم البعيد كل البعد عن أهل الزيغ والفساد كما وجّه فضيلته الشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على رعايته لهذا الملتقى وعنايته بكل برامج الفرع الفكرية والعلمية والشرعية.

يُذكر أن هذا الملتقى يأتي امتدادًا لبرامج سابقة أقيمت في العام الماضي والتي لاقت نجاحًا كبيرًا وحضورًا مشرفًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,465
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,837
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,831
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,942

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان
أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

أنين تركيا من حملة المقاطعة الشعبية

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة