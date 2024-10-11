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جنوب العراق.. عبوة ناسفة تستهدف رتلًا ينقل معدات تابعة للتحالف الدولي

على الطريق السريع الرابط بين بلدتي السماوة والديوانية

تعرّض رتل شاحنات عراقية تنقل معدات تابعة للتحالف الدولي اليوم، لانفجار عبوة ناسفة على الطريق السريع الرابط بين بلدتي السماوة والديوانية بجنوب العراق.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية الحكومية بأن الرتل كان ينقل معدات تابعة للتحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقين عراقيين؛ موضحة أن الانفجار ألحق أضرارًا مادية بإحدى عجلات الرتل الذي واصل سيره نحو وجهته المقصودة.

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جنوب العراق.. عبوة ناسفة تستهدف رتلًا ينقل معدات تابعة للتحالف الدولي
سبق

تعرّض رتل شاحنات عراقية تنقل معدات تابعة للتحالف الدولي اليوم، لانفجار عبوة ناسفة على الطريق السريع الرابط بين بلدتي السماوة والديوانية بجنوب العراق.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية الحكومية بأن الرتل كان ينقل معدات تابعة للتحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقين عراقيين؛ موضحة أن الانفجار ألحق أضرارًا مادية بإحدى عجلات الرتل الذي واصل سيره نحو وجهته المقصودة.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
04:42 PM

جنوب العراق.. عبوة ناسفة تستهدف رتلًا ينقل معدات تابعة للتحالف الدولي

على الطريق السريع الرابط بين بلدتي السماوة والديوانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تعرّض رتل شاحنات عراقية تنقل معدات تابعة للتحالف الدولي اليوم، لانفجار عبوة ناسفة على الطريق السريع الرابط بين بلدتي السماوة والديوانية بجنوب العراق.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية الحكومية بأن الرتل كان ينقل معدات تابعة للتحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقين عراقيين؛ موضحة أن الانفجار ألحق أضرارًا مادية بإحدى عجلات الرتل الذي واصل سيره نحو وجهته المقصودة.

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