الاتحاد الأوروبي يحذر: هجوم "أرامكو" تهديد حقيقي للأمن الإقليمي

"موجيريني" لفتت إلى أنه يقوض فرص وقف التصعيد بالمنطقة

حذر الاتحاد الأوروبي اليوم (الأحد) من تهديد حقيقي للأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، بعد الهجمات على منشأتين نفطيتين في السعودية، هددت بتعطيل إمدادات الطاقة العالمية.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موجيريني، قولها في بيان: "إن هجوم الأمس بطائرات مسيرة على منشأتي أرامكو النفطيتين في السعودية يمثل تهديدًا حقيقياً للأمن الإقليمي".

ولفتت "موجيريني" إلى أنه في وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة يقوض هذا الهجوم العمل المتواصل من أجل وقف التصعيد والحوار.

ودعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد إلى أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد.