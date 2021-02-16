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"الصحة": تسجيل 322 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأردن تسجل 2657 إصابة جديدة و18 حالة وفاة بكورونا

إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 329511

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 2657 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 352219 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 329511 حالة شفاء بعد تسجيل 1280 حالة إضافية، كما سجلت 18 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4491 حالة.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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الأردن تسجل 2657 إصابة جديدة و18 حالة وفاة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 2657 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 352219 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 329511 حالة شفاء بعد تسجيل 1280 حالة إضافية، كما سجلت 18 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4491 حالة.

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
07:02 PM

الأردن تسجل 2657 إصابة جديدة و18 حالة وفاة بكورونا

إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 329511

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 2657 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 352219 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 329511 حالة شفاء بعد تسجيل 1280 حالة إضافية، كما سجلت 18 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4491 حالة.

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