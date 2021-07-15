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الخطوط الأمريكية تمنع سائحة تركية من الصعود للطائرة "ملابسك خادشة للحياء"

رفضت الاتهام وقالت: لم أكن عارية

كشفت الخطوط الجوية الأميركية عن رفضها صعود مسافرة من "دالاس فورت وورث" إلى "ميامي" وفقًا للائحة شروط النقل الجوي والتي تشدد على جميع المسافرين ارتداء ملابس مناسبة ولا يسمح بارتداء الملابس المسيئة على متن رحلاتنا.

وفي التفاصيل مُنعت سائحة تركية تزور أمريكا، وهي رياضية تركية البالغة 26 عامًا من ركوب طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية متجهة من تكساس إلى ميامي بسبب ملابسها "غير اللائقة"، حيث كانت ترتدي المسافرة قميصًا بني اللون وسروالاً قصيرًا من الجينز، حيث تم إبلاغها أنها تسبب "الإزعاج" للعائلات الموجودة على متن الطائرة، وقال لها أحد الموظفين إنها شبه "عارية" وفقًا لروسيا اليوم.

وفي وسائل التواصل توجهت السائحة التركية إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة ما حدث لها مع متابعيها، وقالت بغضب وهي تبكي: "لن تصدقوا أبدًا ما حدث لي في مطار تكساس"، وأضافت: "لم أكن عارية، أحب ارتداء الملابس الأنثوية التي تكشف عن أنوثتي، لكنني لا أرتدي أبدًا بطريقة تسيء إلى أي شخص. أنا ناضجة ومتحضرة بما يكفي لأعرف ما يمكن ارتداؤه وما لا يمكن ارتداؤه، لا أستحق أن أعامل مثل أسوأ شخص في العالم لارتدائه شورت جينز".

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الخطوط الأمريكية تمنع سائحة تركية من الصعود للطائرة "ملابسك خادشة للحياء"
سبق

كشفت الخطوط الجوية الأميركية عن رفضها صعود مسافرة من "دالاس فورت وورث" إلى "ميامي" وفقًا للائحة شروط النقل الجوي والتي تشدد على جميع المسافرين ارتداء ملابس مناسبة ولا يسمح بارتداء الملابس المسيئة على متن رحلاتنا.

وفي التفاصيل مُنعت سائحة تركية تزور أمريكا، وهي رياضية تركية البالغة 26 عامًا من ركوب طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية متجهة من تكساس إلى ميامي بسبب ملابسها "غير اللائقة"، حيث كانت ترتدي المسافرة قميصًا بني اللون وسروالاً قصيرًا من الجينز، حيث تم إبلاغها أنها تسبب "الإزعاج" للعائلات الموجودة على متن الطائرة، وقال لها أحد الموظفين إنها شبه "عارية" وفقًا لروسيا اليوم.

وفي وسائل التواصل توجهت السائحة التركية إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة ما حدث لها مع متابعيها، وقالت بغضب وهي تبكي: "لن تصدقوا أبدًا ما حدث لي في مطار تكساس"، وأضافت: "لم أكن عارية، أحب ارتداء الملابس الأنثوية التي تكشف عن أنوثتي، لكنني لا أرتدي أبدًا بطريقة تسيء إلى أي شخص. أنا ناضجة ومتحضرة بما يكفي لأعرف ما يمكن ارتداؤه وما لا يمكن ارتداؤه، لا أستحق أن أعامل مثل أسوأ شخص في العالم لارتدائه شورت جينز".

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
02:49 PM

الخطوط الأمريكية تمنع سائحة تركية من الصعود للطائرة "ملابسك خادشة للحياء"

رفضت الاتهام وقالت: لم أكن عارية

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خالد خليل - الرياض
8
8,069

كشفت الخطوط الجوية الأميركية عن رفضها صعود مسافرة من "دالاس فورت وورث" إلى "ميامي" وفقًا للائحة شروط النقل الجوي والتي تشدد على جميع المسافرين ارتداء ملابس مناسبة ولا يسمح بارتداء الملابس المسيئة على متن رحلاتنا.

وفي التفاصيل مُنعت سائحة تركية تزور أمريكا، وهي رياضية تركية البالغة 26 عامًا من ركوب طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية متجهة من تكساس إلى ميامي بسبب ملابسها "غير اللائقة"، حيث كانت ترتدي المسافرة قميصًا بني اللون وسروالاً قصيرًا من الجينز، حيث تم إبلاغها أنها تسبب "الإزعاج" للعائلات الموجودة على متن الطائرة، وقال لها أحد الموظفين إنها شبه "عارية" وفقًا لروسيا اليوم.

وفي وسائل التواصل توجهت السائحة التركية إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة ما حدث لها مع متابعيها، وقالت بغضب وهي تبكي: "لن تصدقوا أبدًا ما حدث لي في مطار تكساس"، وأضافت: "لم أكن عارية، أحب ارتداء الملابس الأنثوية التي تكشف عن أنوثتي، لكنني لا أرتدي أبدًا بطريقة تسيء إلى أي شخص. أنا ناضجة ومتحضرة بما يكفي لأعرف ما يمكن ارتداؤه وما لا يمكن ارتداؤه، لا أستحق أن أعامل مثل أسوأ شخص في العالم لارتدائه شورت جينز".

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