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لهذا السبب تقام ليلاً.. "فورمولا إي" في الدرعية "مهد التاريخ السعودي"

"السديري" مشيداً بدعم القيادة غير المحدود: نسعد بها في "الجوهرة" للمرة الـ3

أعرب المتحدث الرسمي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، ثامر السديري، عن سعادته بإقامة بطولة دولية مثل الفورمولا للمرة الثالثة على التوالي في جوهرة المملكة "الدرعية"، مبينًا أن ذلك يأتي استمرارًا للدعم غير المحدود الذي تحظى به هيئة تطوير بوابة الدرعية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وقال "السديري": "هيئة بوابة الدرعية تسهم في مثل هذه البطولات نظير ما تجده من متابعة وتوجيه من سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة حتى أصبحت جوهرة المملكة وجهة عالمية لكبريات الفعاليات والبطولات العالمية وهي تحمل تاريخًا كبيرًا للمملكة بوصفها العاصمة الأولى لوطننا الغالي، ومهد انطلاقة الدولة السعودية الأولى، وأرض الملوك والأبطال، وتمثل اليوم منارة ثقافية وحضارية وتاريخية".

وأشار إلى أن ما يميز بطولة هذا العام هو إقامتها ليلًا ضمن حرص المجتمع العالمي على الاستدامة البيئية، وتسليط الضوء على الطاقة المتجددة المستدامة التي تحفظ العالم من مخاطر التأثيرات المناخية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لهذا السبب تقام ليلاً.. "فورمولا إي" في الدرعية "مهد التاريخ السعودي"
سبق

أعرب المتحدث الرسمي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، ثامر السديري، عن سعادته بإقامة بطولة دولية مثل الفورمولا للمرة الثالثة على التوالي في جوهرة المملكة "الدرعية"، مبينًا أن ذلك يأتي استمرارًا للدعم غير المحدود الذي تحظى به هيئة تطوير بوابة الدرعية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وقال "السديري": "هيئة بوابة الدرعية تسهم في مثل هذه البطولات نظير ما تجده من متابعة وتوجيه من سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة حتى أصبحت جوهرة المملكة وجهة عالمية لكبريات الفعاليات والبطولات العالمية وهي تحمل تاريخًا كبيرًا للمملكة بوصفها العاصمة الأولى لوطننا الغالي، ومهد انطلاقة الدولة السعودية الأولى، وأرض الملوك والأبطال، وتمثل اليوم منارة ثقافية وحضارية وتاريخية".

وأشار إلى أن ما يميز بطولة هذا العام هو إقامتها ليلًا ضمن حرص المجتمع العالمي على الاستدامة البيئية، وتسليط الضوء على الطاقة المتجددة المستدامة التي تحفظ العالم من مخاطر التأثيرات المناخية.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
06:43 PM

لهذا السبب تقام ليلاً.. "فورمولا إي" في الدرعية "مهد التاريخ السعودي"

"السديري" مشيداً بدعم القيادة غير المحدود: نسعد بها في "الجوهرة" للمرة الـ3

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدرعية
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أعرب المتحدث الرسمي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، ثامر السديري، عن سعادته بإقامة بطولة دولية مثل الفورمولا للمرة الثالثة على التوالي في جوهرة المملكة "الدرعية"، مبينًا أن ذلك يأتي استمرارًا للدعم غير المحدود الذي تحظى به هيئة تطوير بوابة الدرعية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وقال "السديري": "هيئة بوابة الدرعية تسهم في مثل هذه البطولات نظير ما تجده من متابعة وتوجيه من سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة حتى أصبحت جوهرة المملكة وجهة عالمية لكبريات الفعاليات والبطولات العالمية وهي تحمل تاريخًا كبيرًا للمملكة بوصفها العاصمة الأولى لوطننا الغالي، ومهد انطلاقة الدولة السعودية الأولى، وأرض الملوك والأبطال، وتمثل اليوم منارة ثقافية وحضارية وتاريخية".

وأشار إلى أن ما يميز بطولة هذا العام هو إقامتها ليلًا ضمن حرص المجتمع العالمي على الاستدامة البيئية، وتسليط الضوء على الطاقة المتجددة المستدامة التي تحفظ العالم من مخاطر التأثيرات المناخية.

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