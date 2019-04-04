الدفاع المدني يحذر من تقلبات جوية تستمر 4 أيام: اتبعوا التعليمات

دعا إلى أخذ الحيطة وخاصة في الأماكن المفتوحة وعلى الطرق

حذر الدفاع المدني عبر رسائل نصية من تعرّض بعض مناطق المملكة لتقلبات جوية وسحب رعدية ممطرة مصحوبة بزخات البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تبدأ خلال الفترة من تاريخ اليوم 28/ ٧ وحتى 2/ 8/ 1440هـ.

وأكد الدفاع المدني أهمية أخذ الحيطة والحذر، خاصة في الأماكن المفتوحة وعلى الطرق، واتباع تعليماته في مثل هذه الحالات، متمنين السلامة للجميع.