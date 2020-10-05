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أكثر من 30 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الجوف

من بدء العمل بها وحتى الآن ومن خلال 3 عيادات موزعة على مرافق عدة

قدمت عيادات "تطمن" خدماتها في الجوف لـ30238 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن.

وتقدم عيادة "تطمن" خدماتها من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق صحية عدة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس "كورونا" المستجد، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 30 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الجوف
سبق

قدمت عيادات "تطمن" خدماتها في الجوف لـ30238 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن.

وتقدم عيادة "تطمن" خدماتها من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق صحية عدة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس "كورونا" المستجد، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
10:32 AM

أكثر من 30 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الجوف

من بدء العمل بها وحتى الآن ومن خلال 3 عيادات موزعة على مرافق عدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
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قدمت عيادات "تطمن" خدماتها في الجوف لـ30238 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن.

وتقدم عيادة "تطمن" خدماتها من خلال 3 عيادات موزعة على مرافق صحية عدة.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس "كورونا" المستجد، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

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