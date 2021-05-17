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للتاريخ .. "تطعيمة" الوثائقي يروي قصة اللقاحات في المملكة لأشهر جائحة عالمية

شخصيات صحية مهمة شاركت في العمل الضخم

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة الفيلم الوثائقي العلمي "تطعيمة" وهو الأكبر خلال الجائحة من حيث المحتوى ونوعية الطرح، فيما سيبقى أثرًا تاريخيًا شاهدًا على كل تفاصيل ومحطات الجائحة العالمية.

واشتمل "تطعيمة" الوثائقي في تأصيل الأوبئة ومسبباتها بمشاركة مساعد مدير منظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان بلخي، وكواليس بداية الأزمة في المملكة مرورًا بدعم المملكة لأبحاث اللقاحات من خلال ترؤسها لقمة العشرين خلال العام الماضي.

وتناول الفيلم الوثائقي كواليس تسجيل اللقاحات في المملكة وآلية بحثها وتفتيش مصانعها في الدول العالمية وفحصها عند وصولها إلى المملكة، كما فند قصص المؤامرات التي تدور في وسائل التواصل الاجتماعي بأن اللقاحات قد تؤثر في الجينات البشرية من خلال تقنياتها الجديدة.

ومن أبرز متحدثي الوثائقي "تطعيمة" مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي الدكتور محمد العبدالعالي، ورئيس لجنة مستقبل الصحة بمجموعة العشرين الأستاذ الدكتور أوس الشمسان، واستشاري الجينات الوراثية الدكتور إبراهيم العبدالكريم، والشخصية المعاصرة الشيخ محمد الجماز.

كما يشدد الفيلم على ضمان سلامة اللقاحات وأمانها وفعاليتها لمكافحة الجائحة، والحد من تفشيها لسلامة المجتمع وأمانه الصحي.

يذكر أن هذا العمل من إنتاج منسوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلة بالإدارة التنفيذية للتواصل والتوعية، بمشاركة منسوبين من عدة إدارات أخرى بالهيئة، ومن إخراج عبدالرحمن حبيب الله، ورؤية وسيناريو الزميل عبدالله النحيط، وصوت بدور الشمسان.

الهيئة العامة للغذاء والدواء لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد هيئة الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للتاريخ .. "تطعيمة" الوثائقي يروي قصة اللقاحات في المملكة لأشهر جائحة عالمية
سبق

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة الفيلم الوثائقي العلمي "تطعيمة" وهو الأكبر خلال الجائحة من حيث المحتوى ونوعية الطرح، فيما سيبقى أثرًا تاريخيًا شاهدًا على كل تفاصيل ومحطات الجائحة العالمية.

واشتمل "تطعيمة" الوثائقي في تأصيل الأوبئة ومسبباتها بمشاركة مساعد مدير منظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان بلخي، وكواليس بداية الأزمة في المملكة مرورًا بدعم المملكة لأبحاث اللقاحات من خلال ترؤسها لقمة العشرين خلال العام الماضي.

وتناول الفيلم الوثائقي كواليس تسجيل اللقاحات في المملكة وآلية بحثها وتفتيش مصانعها في الدول العالمية وفحصها عند وصولها إلى المملكة، كما فند قصص المؤامرات التي تدور في وسائل التواصل الاجتماعي بأن اللقاحات قد تؤثر في الجينات البشرية من خلال تقنياتها الجديدة.

ومن أبرز متحدثي الوثائقي "تطعيمة" مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي الدكتور محمد العبدالعالي، ورئيس لجنة مستقبل الصحة بمجموعة العشرين الأستاذ الدكتور أوس الشمسان، واستشاري الجينات الوراثية الدكتور إبراهيم العبدالكريم، والشخصية المعاصرة الشيخ محمد الجماز.

كما يشدد الفيلم على ضمان سلامة اللقاحات وأمانها وفعاليتها لمكافحة الجائحة، والحد من تفشيها لسلامة المجتمع وأمانه الصحي.

يذكر أن هذا العمل من إنتاج منسوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلة بالإدارة التنفيذية للتواصل والتوعية، بمشاركة منسوبين من عدة إدارات أخرى بالهيئة، ومن إخراج عبدالرحمن حبيب الله، ورؤية وسيناريو الزميل عبدالله النحيط، وصوت بدور الشمسان.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
12:05 AM

للتاريخ .. "تطعيمة" الوثائقي يروي قصة اللقاحات في المملكة لأشهر جائحة عالمية

شخصيات صحية مهمة شاركت في العمل الضخم

A A A
عيسى الحربي - الرياض
3
2,829

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة الفيلم الوثائقي العلمي "تطعيمة" وهو الأكبر خلال الجائحة من حيث المحتوى ونوعية الطرح، فيما سيبقى أثرًا تاريخيًا شاهدًا على كل تفاصيل ومحطات الجائحة العالمية.

واشتمل "تطعيمة" الوثائقي في تأصيل الأوبئة ومسبباتها بمشاركة مساعد مدير منظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان بلخي، وكواليس بداية الأزمة في المملكة مرورًا بدعم المملكة لأبحاث اللقاحات من خلال ترؤسها لقمة العشرين خلال العام الماضي.

وتناول الفيلم الوثائقي كواليس تسجيل اللقاحات في المملكة وآلية بحثها وتفتيش مصانعها في الدول العالمية وفحصها عند وصولها إلى المملكة، كما فند قصص المؤامرات التي تدور في وسائل التواصل الاجتماعي بأن اللقاحات قد تؤثر في الجينات البشرية من خلال تقنياتها الجديدة.

ومن أبرز متحدثي الوثائقي "تطعيمة" مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي الدكتور محمد العبدالعالي، ورئيس لجنة مستقبل الصحة بمجموعة العشرين الأستاذ الدكتور أوس الشمسان، واستشاري الجينات الوراثية الدكتور إبراهيم العبدالكريم، والشخصية المعاصرة الشيخ محمد الجماز.

كما يشدد الفيلم على ضمان سلامة اللقاحات وأمانها وفعاليتها لمكافحة الجائحة، والحد من تفشيها لسلامة المجتمع وأمانه الصحي.

يذكر أن هذا العمل من إنتاج منسوبي الهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلة بالإدارة التنفيذية للتواصل والتوعية، بمشاركة منسوبين من عدة إدارات أخرى بالهيئة، ومن إخراج عبدالرحمن حبيب الله، ورؤية وسيناريو الزميل عبدالله النحيط، وصوت بدور الشمسان.

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