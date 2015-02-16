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81.3 مليار ريال حجم الاستثمارات الجديدة للقطاع الصناعي خلال 2021م

"الصناعة" تُصدر "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين" عن ديسمبر الماضي

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين" لشهر ديسمبر 2021م؛ لتسليط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات الصناعية والتعدينية، وتعزيز الشفافية في القطاعين؛ للتأكيد على تنوّع الفرص التي يقدمها قطاعا الصناعة والتعدين في المملكة، وذلك نحو تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، ويكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وتكشف النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية عن التغيير في حجم الاستثمارات الإجمالي للقطاع الصناعي الذي بلغ 1.338 تريليون ريال سعودي، بعد إضافة 81.3 مليار ريال تمثل حجم الاستثمارات الجديدة خلال عام 2021م.

وتسلط النشرة الضوء على مؤشر استثمار المصانع التي بدأت الإنتاج لعام 2021م، الذي بلغ 73.1 مليار ريال، بالإضافة إلى عدد التراخيص الجديدة للعام نفسه بإجمالي 954 ترخيصًا، إضافة إلى إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج في الفترة نفسها والبالغة 820 مصنعًا.

وتضمّنت النشرة تفاصيل المؤشرات التعدينية، منها: عدد الرخص السارية في القطاع التي تبلغ 2.100 رخصة، صدر منها خلال عام 2021م 775 رخصة تتنوع بين رخص محاجر مواد البناء التي بلغت 579 رخصة، ورخص الاستكشاف بواقع 164 رخصة، و32 رخصة استطلاع خلال 2021م وغيرها.

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين"، وترصد من خلالها أبرز المؤشرات لحركة النشاط الصناعي والتعديني في المملكة، وتقدم أبرز الأرقام والمعلومات والإحصاءات عن القطاعين، بالإضافة إلى أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة، وذلك لإبراز الفرص الاستثمارية التي يقدمها القطاعان الصناعي والتعديني.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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81.3 مليار ريال حجم الاستثمارات الجديدة للقطاع الصناعي خلال 2021م
سبق

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين" لشهر ديسمبر 2021م؛ لتسليط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات الصناعية والتعدينية، وتعزيز الشفافية في القطاعين؛ للتأكيد على تنوّع الفرص التي يقدمها قطاعا الصناعة والتعدين في المملكة، وذلك نحو تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، ويكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وتكشف النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية عن التغيير في حجم الاستثمارات الإجمالي للقطاع الصناعي الذي بلغ 1.338 تريليون ريال سعودي، بعد إضافة 81.3 مليار ريال تمثل حجم الاستثمارات الجديدة خلال عام 2021م.

وتسلط النشرة الضوء على مؤشر استثمار المصانع التي بدأت الإنتاج لعام 2021م، الذي بلغ 73.1 مليار ريال، بالإضافة إلى عدد التراخيص الجديدة للعام نفسه بإجمالي 954 ترخيصًا، إضافة إلى إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج في الفترة نفسها والبالغة 820 مصنعًا.

وتضمّنت النشرة تفاصيل المؤشرات التعدينية، منها: عدد الرخص السارية في القطاع التي تبلغ 2.100 رخصة، صدر منها خلال عام 2021م 775 رخصة تتنوع بين رخص محاجر مواد البناء التي بلغت 579 رخصة، ورخص الاستكشاف بواقع 164 رخصة، و32 رخصة استطلاع خلال 2021م وغيرها.

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين"، وترصد من خلالها أبرز المؤشرات لحركة النشاط الصناعي والتعديني في المملكة، وتقدم أبرز الأرقام والمعلومات والإحصاءات عن القطاعين، بالإضافة إلى أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة، وذلك لإبراز الفرص الاستثمارية التي يقدمها القطاعان الصناعي والتعديني.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
03:27 PM

81.3 مليار ريال حجم الاستثمارات الجديدة للقطاع الصناعي خلال 2021م

"الصناعة" تُصدر "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين" عن ديسمبر الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين" لشهر ديسمبر 2021م؛ لتسليط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات الصناعية والتعدينية، وتعزيز الشفافية في القطاعين؛ للتأكيد على تنوّع الفرص التي يقدمها قطاعا الصناعة والتعدين في المملكة، وذلك نحو تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، ويكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وتكشف النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية عن التغيير في حجم الاستثمارات الإجمالي للقطاع الصناعي الذي بلغ 1.338 تريليون ريال سعودي، بعد إضافة 81.3 مليار ريال تمثل حجم الاستثمارات الجديدة خلال عام 2021م.

وتسلط النشرة الضوء على مؤشر استثمار المصانع التي بدأت الإنتاج لعام 2021م، الذي بلغ 73.1 مليار ريال، بالإضافة إلى عدد التراخيص الجديدة للعام نفسه بإجمالي 954 ترخيصًا، إضافة إلى إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج في الفترة نفسها والبالغة 820 مصنعًا.

وتضمّنت النشرة تفاصيل المؤشرات التعدينية، منها: عدد الرخص السارية في القطاع التي تبلغ 2.100 رخصة، صدر منها خلال عام 2021م 775 رخصة تتنوع بين رخص محاجر مواد البناء التي بلغت 579 رخصة، ورخص الاستكشاف بواقع 164 رخصة، و32 رخصة استطلاع خلال 2021م وغيرها.

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر "النشرة الشهرية للصناعة والتعدين"، وترصد من خلالها أبرز المؤشرات لحركة النشاط الصناعي والتعديني في المملكة، وتقدم أبرز الأرقام والمعلومات والإحصاءات عن القطاعين، بالإضافة إلى أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة، وذلك لإبراز الفرص الاستثمارية التي يقدمها القطاعان الصناعي والتعديني.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,048
142 مليون ..

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