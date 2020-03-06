تعرّف على فكرة المعرض الفني الإنساني من أين بدأت.. الفكرة بدايتها أعمال "لاجئ سوري" في الزعتري

"برنامج تم" يستعرض جهود مركز الملك سلمان للإغاثة

كشفت "إشراق الروقي" من فريق تنظيم المعرض الإنساني الفني، أن فكرة المعرض كانت بالبداية هي استضافة أعمال اللاجئين التي تجسد القضايا الإنسانية من خلال ريشتهم، وذلك بعد رصد رسومات فنان سوري لاجئ داخل خيم اللاجئين في مخيم الزعتري خلال زيارة من مركز الملك سلمان للإغاثة.

جاء ذلك خلال حلقة برنامج "تم" على قناة SBC مساء أمس.



الحلقة سلطت الضوء على الجهود الإنسانية الكبيرة التي يبذلها المركز.

وقال مقدم البرنامج الزميل "خالد العقيلي": مركز الملك سلمان للإغاثة عمل مؤسسي رائد في العمل الإنساني على مستوى العالم.

وقدم العقيلي خلال الحلقة الشكر لكل العاملين في هذا المركز ولوطننا الحبيب مملكة الإنسانية على ما تبذله من جهود إنسانية كبيرة .