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مع اقتراب مقاتلي المعارضة من العاصمة.. أمريكا تسحب موظفيها غير الأساسيين في تشاد

واشنطن تتوقع اندلاع أعمال عنف في نجامينا

أمرت الولايات المتحدة موظفيها غير الأساسيين في تشاد بمغادرة الدولة الأفريقية مع اقتراب مقاتلي المعارضة من العاصمة، اليوم (الأحد)، بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات المبكرة أن الرئيس إدريس ديبي في طريقه لتمديد فترة حكمه، التي استمرت ثلاثة عقود.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نقلته "رويترز": "نظرًا لقربهم المتزايد من نجامينا واحتمال اندلاع أعمال عنف في المدينة، صدرت أوامر لموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين بمغادرة تشاد عن طريق شركة طيران تجارية".

من جانبه، ذكر شاهد عليان، أن أعداداً كبيرة من قوات الأمن التشادية المدججة بالسلاح جابت شوارع العاصمة اليوم.

وأعطت النتائج المؤقتة الجزئية "ديبي" تقدمًا قويًا في استطلاع 11 أبريل، على الرغم من مؤشرات الاستياء المتزايد من تعامله مع الثروة النفطية في البلاد.

و"ديبي"، الذي تولى السلطة في عام 1990 على رأس تمرد مسلح، حليف قوي لفرنسا والولايات المتحدة في الحرب ضد المتشددين في منطقة الساحل القاحلة.

وطالبت الحكومة البريطانية أمس مواطنيها بالمغادرة لأن قافلتين مسلحتين من جبهة التغيير والوفاق المتمردة في تشاد كانتا تتقدمان في اتجاه العاصمة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مع اقتراب مقاتلي المعارضة من العاصمة.. أمريكا تسحب موظفيها غير الأساسيين في تشاد
سبق

أمرت الولايات المتحدة موظفيها غير الأساسيين في تشاد بمغادرة الدولة الأفريقية مع اقتراب مقاتلي المعارضة من العاصمة، اليوم (الأحد)، بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات المبكرة أن الرئيس إدريس ديبي في طريقه لتمديد فترة حكمه، التي استمرت ثلاثة عقود.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نقلته "رويترز": "نظرًا لقربهم المتزايد من نجامينا واحتمال اندلاع أعمال عنف في المدينة، صدرت أوامر لموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين بمغادرة تشاد عن طريق شركة طيران تجارية".

من جانبه، ذكر شاهد عليان، أن أعداداً كبيرة من قوات الأمن التشادية المدججة بالسلاح جابت شوارع العاصمة اليوم.

وأعطت النتائج المؤقتة الجزئية "ديبي" تقدمًا قويًا في استطلاع 11 أبريل، على الرغم من مؤشرات الاستياء المتزايد من تعامله مع الثروة النفطية في البلاد.

و"ديبي"، الذي تولى السلطة في عام 1990 على رأس تمرد مسلح، حليف قوي لفرنسا والولايات المتحدة في الحرب ضد المتشددين في منطقة الساحل القاحلة.

وطالبت الحكومة البريطانية أمس مواطنيها بالمغادرة لأن قافلتين مسلحتين من جبهة التغيير والوفاق المتمردة في تشاد كانتا تتقدمان في اتجاه العاصمة.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
03:06 PM

مع اقتراب مقاتلي المعارضة من العاصمة.. أمريكا تسحب موظفيها غير الأساسيين في تشاد

واشنطن تتوقع اندلاع أعمال عنف في نجامينا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أمرت الولايات المتحدة موظفيها غير الأساسيين في تشاد بمغادرة الدولة الأفريقية مع اقتراب مقاتلي المعارضة من العاصمة، اليوم (الأحد)، بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات المبكرة أن الرئيس إدريس ديبي في طريقه لتمديد فترة حكمه، التي استمرت ثلاثة عقود.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نقلته "رويترز": "نظرًا لقربهم المتزايد من نجامينا واحتمال اندلاع أعمال عنف في المدينة، صدرت أوامر لموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين بمغادرة تشاد عن طريق شركة طيران تجارية".

من جانبه، ذكر شاهد عليان، أن أعداداً كبيرة من قوات الأمن التشادية المدججة بالسلاح جابت شوارع العاصمة اليوم.

وأعطت النتائج المؤقتة الجزئية "ديبي" تقدمًا قويًا في استطلاع 11 أبريل، على الرغم من مؤشرات الاستياء المتزايد من تعامله مع الثروة النفطية في البلاد.

و"ديبي"، الذي تولى السلطة في عام 1990 على رأس تمرد مسلح، حليف قوي لفرنسا والولايات المتحدة في الحرب ضد المتشددين في منطقة الساحل القاحلة.

وطالبت الحكومة البريطانية أمس مواطنيها بالمغادرة لأن قافلتين مسلحتين من جبهة التغيير والوفاق المتمردة في تشاد كانتا تتقدمان في اتجاه العاصمة.

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