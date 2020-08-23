"الصحة العالمية": الموجة الثانية لـ"كورونا" ليست أمراً مؤكدًا

"غويرا" أشار إلى امتلاك الدول لأدوات تجنبها

قلل مساعد رئيس منظمة الصحة العالمية رانييري غويرا، اليوم (الأحد)، من احتمالات حدوث الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا، مشيراً إلى أنها ليست أمرًا مؤكدًا.

وأوضح "غويرا" في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أن السلطات الطبية في دول العالم بات لديها جميع الأدوات اللازمة لتجنب حدوث موجة ثانية.

وأشار مساعد رئيس منظمة الصحة العالمية إلى أنه مع بداية السنة الدراسية في عدد من الدول، لا مفر من زيادة الإصابات، لأنه من المستحيل منع المخالطة بين الطلاب، وفقاً لما أورد "روسيا اليوم".

وذكر أن مسألة مدى قدرة الأطفال على نشر العدوى لا تزال غير واضحة.

وأضاف "غويرا" أنه "قبل سن 10-11 سنة، تكون القدرة على نقل العدوى أقل، ولكن بعد 12 عامًا تكون هي نفسها لدى البالغين".