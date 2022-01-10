"برشلونة" يحط رحاله في العاصمة السعودية .. ويستعد لموقعة "ريال مدريد"

وصلت مساء اليوم الاثنين، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة إلى الرياض، لخوض مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد.

وكشف المدير الفني لفريق برشلونة، تشافي هيرنانديز، اليوم الاثنين، عن قائمة فريقه التي تخوض مباريات كأس السوبر الإسباني، أمام نظيره ريال مدريد.



وشهدت قائمة برشلونة عودة المهاجم أنسو فاتي بعد تعافيه من الإصابة، بالإضافة إلى الثنائي رونالد أراوخو وفرينكي دي يونج.

ويواجه برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد، في نصف نهائي السوبر الإسباني، الأربعاء المقبل ، على أن يلتقي الفائز منهما، مع المنتصر من لقاء أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد.