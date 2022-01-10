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"برشلونة" يحط رحاله في العاصمة السعودية .. ويستعد لموقعة "ريال مدريد"

وصلت مساء اليوم الاثنين، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة إلى الرياض، لخوض مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد.

وكشف المدير الفني لفريق برشلونة، تشافي هيرنانديز، اليوم الاثنين، عن قائمة فريقه التي تخوض مباريات كأس السوبر الإسباني، أمام نظيره ريال مدريد.


وشهدت قائمة برشلونة عودة المهاجم أنسو فاتي بعد تعافيه من الإصابة، بالإضافة إلى الثنائي رونالد أراوخو وفرينكي دي يونج.

ويواجه برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد، في نصف نهائي السوبر الإسباني، الأربعاء المقبل ، على أن يلتقي الفائز منهما، مع المنتصر من لقاء أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"برشلونة" يحط رحاله في العاصمة السعودية .. ويستعد لموقعة "ريال مدريد"
سبق

وصلت مساء اليوم الاثنين، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة إلى الرياض، لخوض مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد.

وكشف المدير الفني لفريق برشلونة، تشافي هيرنانديز، اليوم الاثنين، عن قائمة فريقه التي تخوض مباريات كأس السوبر الإسباني، أمام نظيره ريال مدريد.


وشهدت قائمة برشلونة عودة المهاجم أنسو فاتي بعد تعافيه من الإصابة، بالإضافة إلى الثنائي رونالد أراوخو وفرينكي دي يونج.

ويواجه برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد، في نصف نهائي السوبر الإسباني، الأربعاء المقبل ، على أن يلتقي الفائز منهما، مع المنتصر من لقاء أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
10:17 PM
اخر تعديل
10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
10:51 PM

"برشلونة" يحط رحاله في العاصمة السعودية .. ويستعد لموقعة "ريال مدريد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصلت مساء اليوم الاثنين، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة إلى الرياض، لخوض مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد.

وكشف المدير الفني لفريق برشلونة، تشافي هيرنانديز، اليوم الاثنين، عن قائمة فريقه التي تخوض مباريات كأس السوبر الإسباني، أمام نظيره ريال مدريد.


وشهدت قائمة برشلونة عودة المهاجم أنسو فاتي بعد تعافيه من الإصابة، بالإضافة إلى الثنائي رونالد أراوخو وفرينكي دي يونج.

ويواجه برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد، في نصف نهائي السوبر الإسباني، الأربعاء المقبل ، على أن يلتقي الفائز منهما، مع المنتصر من لقاء أتلتيك بيلباو وأتلتيكو مدريد.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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201,250 سيارة ..

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