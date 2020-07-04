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"بورغ": "ترامب" أوقف خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية

الوقت لم يعد مناسبًا له

ذكر رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق إبراهام بورغ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من أوقف خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية؛ لأن الوقت لم يعد مناسبًا له.

وأضاف "بورغ" بأن "ترامب" لم يعد لديه الوقت لمساعدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إنقاذ نفسه بضم الضفة الغربية وغور الأردن، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأشار رئيس الكنيست السابق إلى أنه من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، وضع توقعات حول سياسة الضم؛ لأنه لا توجد شفافية في هذه الخطة، ولا أحد يعرف ذلك بالتفصيل.

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"بورغ": "ترامب" أوقف خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية
سبق

ذكر رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق إبراهام بورغ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من أوقف خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية؛ لأن الوقت لم يعد مناسبًا له.

وأضاف "بورغ" بأن "ترامب" لم يعد لديه الوقت لمساعدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إنقاذ نفسه بضم الضفة الغربية وغور الأردن، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأشار رئيس الكنيست السابق إلى أنه من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، وضع توقعات حول سياسة الضم؛ لأنه لا توجد شفافية في هذه الخطة، ولا أحد يعرف ذلك بالتفصيل.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
08:16 PM

"بورغ": "ترامب" أوقف خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية

الوقت لم يعد مناسبًا له

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر رئيس الكنيست الإسرائيلي السابق إبراهام بورغ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو من أوقف خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية؛ لأن الوقت لم يعد مناسبًا له.

وأضاف "بورغ" بأن "ترامب" لم يعد لديه الوقت لمساعدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إنقاذ نفسه بضم الضفة الغربية وغور الأردن، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأشار رئيس الكنيست السابق إلى أنه من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، وضع توقعات حول سياسة الضم؛ لأنه لا توجد شفافية في هذه الخطة، ولا أحد يعرف ذلك بالتفصيل.

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