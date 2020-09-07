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بالفيديو: سائحة أوكرانية تفتح باب الطوارئ وتمشي على جناح الطائرة

بعد أن شعرت بالحر

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صور سائحة أوكرانية تمشي على جناح الطائرة التي أقلتها من تركيا بعد قضائها إجازتها الصيفية إلى العاصمة الأوكرانية "كييف".

وأشارت الراكبة إلى أنها شعرت ببعض الحرارة بعد هبوط الطائرة، لتقوم فجأة بفتح باب الطوارئ، ولتخرج لتتمشى على جناح الطائرة، لتستنشق الهواء، قبل أن يلحق بها طفلاها اللذان كانا معها على متن الرحلة، أمام ذهول الحاضرين في مطار بوريسبيل الدولي في كييف، قبل أن يستدعيها طاقم الطائرة لإجبارها على التوجه إلى الداخل.

سائحة أوكرانية جناح الطائرة

الرئيسية/ سياحة / غرائب وعجائب

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بالفيديو: سائحة أوكرانية تفتح باب الطوارئ وتمشي على جناح الطائرة
سبق

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صور سائحة أوكرانية تمشي على جناح الطائرة التي أقلتها من تركيا بعد قضائها إجازتها الصيفية إلى العاصمة الأوكرانية "كييف".

وأشارت الراكبة إلى أنها شعرت ببعض الحرارة بعد هبوط الطائرة، لتقوم فجأة بفتح باب الطوارئ، ولتخرج لتتمشى على جناح الطائرة، لتستنشق الهواء، قبل أن يلحق بها طفلاها اللذان كانا معها على متن الرحلة، أمام ذهول الحاضرين في مطار بوريسبيل الدولي في كييف، قبل أن يستدعيها طاقم الطائرة لإجبارها على التوجه إلى الداخل.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
05:14 PM

بالفيديو: سائحة أوكرانية تفتح باب الطوارئ وتمشي على جناح الطائرة

بعد أن شعرت بالحر

A A A
خالد خليل - الرياض
0
689

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صور سائحة أوكرانية تمشي على جناح الطائرة التي أقلتها من تركيا بعد قضائها إجازتها الصيفية إلى العاصمة الأوكرانية "كييف".

وأشارت الراكبة إلى أنها شعرت ببعض الحرارة بعد هبوط الطائرة، لتقوم فجأة بفتح باب الطوارئ، ولتخرج لتتمشى على جناح الطائرة، لتستنشق الهواء، قبل أن يلحق بها طفلاها اللذان كانا معها على متن الرحلة، أمام ذهول الحاضرين في مطار بوريسبيل الدولي في كييف، قبل أن يستدعيها طاقم الطائرة لإجبارها على التوجه إلى الداخل.

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