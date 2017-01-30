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قُدِّرت قيمة مسروقاتهم بأكثر من 3 ملايين.. شرطة الرياض تُطيح بسارقي المعدات والقواطع

3 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية.. واتُّخِذت بحقهم الإجراءات الأولية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على (3) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المعدات الكهربائية والقواطع النحاسية من محطات توليد الكهرباء ومواقع متفرقة من مشاريع تحت الإنشاء، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب، وقدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (3,466,843) ريالًا.

وقال "الكريديس": تم إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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قُدِّرت قيمة مسروقاتهم بأكثر من 3 ملايين.. شرطة الرياض تُطيح بسارقي المعدات والقواطع
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على (3) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المعدات الكهربائية والقواطع النحاسية من محطات توليد الكهرباء ومواقع متفرقة من مشاريع تحت الإنشاء، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب، وقدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (3,466,843) ريالًا.

وقال "الكريديس": تم إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
02:15 PM
اخر تعديل
30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
05:32 PM

قُدِّرت قيمة مسروقاتهم بأكثر من 3 ملايين.. شرطة الرياض تُطيح بسارقي المعدات والقواطع

3 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية.. واتُّخِذت بحقهم الإجراءات الأولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على (3) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المعدات الكهربائية والقواطع النحاسية من محطات توليد الكهرباء ومواقع متفرقة من مشاريع تحت الإنشاء، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع السكراب، وقدّرت قيمة المسروقات بمبلغ (3,466,843) ريالًا.

وقال "الكريديس": تم إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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