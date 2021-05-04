"النفيعي" رئيسًا للنادي الأهلي .. لـ 4 أعوام
فاز ماجد النفيعي، برئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي "رسميًا" لمدة 4 سنوات مقبلة.
وكانت لجنة الانتخابات بوزارة الرياضة قد أعلنت مساء أمس عن فوز قائمة النفيعي لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي مع أعضاء مجلس الإدارة وهم : بندر الدعجاني، محمد الديني، مازن ضيف الله، ورائد ب آل زومة.
وفاز النفيعي برئاسة الأهلي، بعد حصوله على العدد الأكبر من الأصوات عن منافسه زياد اليوسف ، في الجمعية العمومية التي أقيمت في مقر النادي أمس الثلاثاء.
"النفيعي" رئيسًا للنادي الأهلي .. لـ 4 أعوام
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-05-04
فاز ماجد النفيعي، برئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي "رسميًا" لمدة 4 سنوات مقبلة.
وكانت لجنة الانتخابات بوزارة الرياضة قد أعلنت مساء أمس عن فوز قائمة النفيعي لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي مع أعضاء مجلس الإدارة وهم : بندر الدعجاني، محمد الديني، مازن ضيف الله، ورائد ب آل زومة.
وفاز النفيعي برئاسة الأهلي، بعد حصوله على العدد الأكبر من الأصوات عن منافسه زياد اليوسف ، في الجمعية العمومية التي أقيمت في مقر النادي أمس الثلاثاء.
04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
11:55 PM
اخر تعديل
05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
05:43 AM
"النفيعي" رئيسًا للنادي الأهلي .. لـ 4 أعوام
فاز ماجد النفيعي، برئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي "رسميًا" لمدة 4 سنوات مقبلة.
وكانت لجنة الانتخابات بوزارة الرياضة قد أعلنت مساء أمس عن فوز قائمة النفيعي لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي مع أعضاء مجلس الإدارة وهم : بندر الدعجاني، محمد الديني، مازن ضيف الله، ورائد ب آل زومة.
وفاز النفيعي برئاسة الأهلي، بعد حصوله على العدد الأكبر من الأصوات عن منافسه زياد اليوسف ، في الجمعية العمومية التي أقيمت في مقر النادي أمس الثلاثاء.