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"النفيعي" رئيسًا للنادي الأهلي .. لـ 4 أعوام

فاز ماجد النفيعي، برئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي "رسميًا" لمدة 4 سنوات مقبلة.

وكانت لجنة الانتخابات بوزارة الرياضة قد أعلنت مساء أمس عن فوز قائمة النفيعي لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي مع أعضاء مجلس الإدارة وهم : بندر الدعجاني، محمد الديني، مازن ضيف الله، ورائد ب آل زومة.

وفاز النفيعي برئاسة الأهلي، بعد حصوله على العدد الأكبر من الأصوات عن منافسه زياد اليوسف ، في الجمعية العمومية التي أقيمت في مقر النادي أمس الثلاثاء.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النفيعي" رئيسًا للنادي الأهلي .. لـ 4 أعوام
سبق

فاز ماجد النفيعي، برئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي "رسميًا" لمدة 4 سنوات مقبلة.

وكانت لجنة الانتخابات بوزارة الرياضة قد أعلنت مساء أمس عن فوز قائمة النفيعي لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي مع أعضاء مجلس الإدارة وهم : بندر الدعجاني، محمد الديني، مازن ضيف الله، ورائد ب آل زومة.

وفاز النفيعي برئاسة الأهلي، بعد حصوله على العدد الأكبر من الأصوات عن منافسه زياد اليوسف ، في الجمعية العمومية التي أقيمت في مقر النادي أمس الثلاثاء.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
11:55 PM
اخر تعديل
05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
05:43 AM

"النفيعي" رئيسًا للنادي الأهلي .. لـ 4 أعوام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
20
9,835

فاز ماجد النفيعي، برئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي "رسميًا" لمدة 4 سنوات مقبلة.

وكانت لجنة الانتخابات بوزارة الرياضة قد أعلنت مساء أمس عن فوز قائمة النفيعي لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي مع أعضاء مجلس الإدارة وهم : بندر الدعجاني، محمد الديني، مازن ضيف الله، ورائد ب آل زومة.

وفاز النفيعي برئاسة الأهلي، بعد حصوله على العدد الأكبر من الأصوات عن منافسه زياد اليوسف ، في الجمعية العمومية التي أقيمت في مقر النادي أمس الثلاثاء.

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