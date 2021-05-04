"النفيعي" رئيسًا للنادي الأهلي .. لـ 4 أعوام

فاز ماجد النفيعي، برئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي "رسميًا" لمدة 4 سنوات مقبلة.

وكانت لجنة الانتخابات بوزارة الرياضة قد أعلنت مساء أمس عن فوز قائمة النفيعي لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي مع أعضاء مجلس الإدارة وهم : بندر الدعجاني، محمد الديني، مازن ضيف الله، ورائد ب آل زومة.

وفاز النفيعي برئاسة الأهلي، بعد حصوله على العدد الأكبر من الأصوات عن منافسه زياد اليوسف ، في الجمعية العمومية التي أقيمت في مقر النادي أمس الثلاثاء.