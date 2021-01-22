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إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ

سجلت إسبانيا 44,357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و404 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الصحة الإسبانية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2,456,675 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 55,041 حالةً.

كما سجلت إيطاليا 14,078 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 521 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة الإيطالية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات لتتجاوز 2,428,000 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 84,202 حالةً.

وسجلت لوكسمبورغ اليوم 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد لتبلغ 49319 إصابةً، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر إجمالي الوفيات عند 562 حالةً.

إسبانيا إيطاليا لوكسمبورغ فيروس كورونا الجديد

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إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ
سبق

سجلت إسبانيا 44,357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و404 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الصحة الإسبانية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2,456,675 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 55,041 حالةً.

كما سجلت إيطاليا 14,078 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 521 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة الإيطالية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات لتتجاوز 2,428,000 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 84,202 حالةً.

وسجلت لوكسمبورغ اليوم 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد لتبلغ 49319 إصابةً، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر إجمالي الوفيات عند 562 حالةً.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
01:22 AM

إصابات "كورونا".. إسبانيا تسجل 44,357 حالة وإيطاليا تتجاوز 14 ألفاً .. و115 إصابة في لوكسمبورغ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت إسبانيا 44,357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و404 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الصحة الإسبانية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2,456,675 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 55,041 حالةً.

كما سجلت إيطاليا 14,078 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 521 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الصحة الإيطالية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات لتتجاوز 2,428,000 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 84,202 حالةً.

وسجلت لوكسمبورغ اليوم 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد لتبلغ 49319 إصابةً، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر إجمالي الوفيات عند 562 حالةً.

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