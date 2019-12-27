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اليوم.. أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها في 3 أشهر

وصل إلى 68.10 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم، لتبلغ أعلى مستوياتها في 3 أشهر، بعد أن أظهرت البيانات إنفاقًا قياسيًّا للمستهلكين الأمريكيين عبر الإنترنت؛ مما أثار الثقة في أكبر اقتصاد في العالم، طبقًا لـ"رويترز".

وبحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينيتش، صعدت عقود الخام العالمي مزيج "برنت" بواقع 6 سنتات إلى 67.98 دولارًا للبرميل، بعد أن كانت قد سجلت 68.10 دولارًا للبرميل؛ وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر الماضي.

فيما ارتفعت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع 11 سنتًا إلى 61.79 دولارًا للبرميل.

أسعار النفط النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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اليوم.. أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها في 3 أشهر
سبق

ارتفعت أسعار النفط اليوم، لتبلغ أعلى مستوياتها في 3 أشهر، بعد أن أظهرت البيانات إنفاقًا قياسيًّا للمستهلكين الأمريكيين عبر الإنترنت؛ مما أثار الثقة في أكبر اقتصاد في العالم، طبقًا لـ"رويترز".

وبحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينيتش، صعدت عقود الخام العالمي مزيج "برنت" بواقع 6 سنتات إلى 67.98 دولارًا للبرميل، بعد أن كانت قد سجلت 68.10 دولارًا للبرميل؛ وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر الماضي.

فيما ارتفعت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع 11 سنتًا إلى 61.79 دولارًا للبرميل.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
02:32 PM

اليوم.. أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها في 3 أشهر

وصل إلى 68.10 دولارًا للبرميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط اليوم، لتبلغ أعلى مستوياتها في 3 أشهر، بعد أن أظهرت البيانات إنفاقًا قياسيًّا للمستهلكين الأمريكيين عبر الإنترنت؛ مما أثار الثقة في أكبر اقتصاد في العالم، طبقًا لـ"رويترز".

وبحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينيتش، صعدت عقود الخام العالمي مزيج "برنت" بواقع 6 سنتات إلى 67.98 دولارًا للبرميل، بعد أن كانت قد سجلت 68.10 دولارًا للبرميل؛ وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر الماضي.

فيما ارتفعت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بواقع 11 سنتًا إلى 61.79 دولارًا للبرميل.

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