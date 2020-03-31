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"الصحة" تعلن تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 50 حالة

ماليزيا تسجّل 140 حالة إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي للحالات إلى 2766

سجّلت ماليزيا 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية، في بيان لها، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 2766 حالة إصابة، إلى جانب 43 وفاة؛ منها ست وفيات جديدة اليوم.

ماليزيا فيروس كورونا الجديد

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ماليزيا تسجّل 140 حالة إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت ماليزيا 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية، في بيان لها، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 2766 حالة إصابة، إلى جانب 43 وفاة؛ منها ست وفيات جديدة اليوم.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
01:56 PM

ماليزيا تسجّل 140 حالة إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي للحالات إلى 2766

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت ماليزيا 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية، في بيان لها، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 2766 حالة إصابة، إلى جانب 43 وفاة؛ منها ست وفيات جديدة اليوم.

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