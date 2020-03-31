ماليزيا تسجّل 140 حالة إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي للحالات إلى 2766

سجّلت ماليزيا 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية، في بيان لها، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 2766 حالة إصابة، إلى جانب 43 وفاة؛ منها ست وفيات جديدة اليوم.