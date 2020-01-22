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موجة غبار قوية تترافق بكتلة هوائية باردة تجتاح تبوك.. غداً

الأقوى منذ بداية الموسم مع تدنٍّ في درجات الحرارة.. منخفض جوي

تقلبات جوية حادة تنتظرها عموم مناطق الشمال نهار يوم الجمعة، تتمثل في رياح قوية وموجات غبارية قد تكون هي الأقوى منذ بداية الموسم، مترافقة بكتلة هوائية شديدة البرودة، ودرجات حرارة متدنية بشكلٍ كبير.

وتفصيلاً، فيُتوقع أن تتأثر عموم منطقة بلاد الشام والجزء الشمالي من السعودية بمنخفض جوي يتمركز إلى الشمال من شبه الجزيرة العربية مساء يوم الخميس ونهار الجمعة، هذا المنخفض سيدفع بعد مشيئة الله برياح قوية السرعة نحو عموم مناطق الشمال، تتراوح هباتها ما بين 80-90 كم/ ساعة، وهذه الرياح تعتبر كفيلة بتشكيل موجات غبارية واسعة تترافق بتدنٍّ كبير في مدى الرؤية الأفقية.

ووفق "طقس العرب" فإن المناطق المشمولة بتوقعات الرياح القوية والغبار ليوم الجمعة فهي: طريف، والقريات، وعرعر، وسكاكا، وحزم الجلاميد، وعموم مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك، وصولاً حتى منطقة حائل.

حالة الطقس الأرصاد رياح مثيرة للأتربة تبوك كتلة هوائية باردة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موجة غبار قوية تترافق بكتلة هوائية باردة تجتاح تبوك.. غداً
سبق

تقلبات جوية حادة تنتظرها عموم مناطق الشمال نهار يوم الجمعة، تتمثل في رياح قوية وموجات غبارية قد تكون هي الأقوى منذ بداية الموسم، مترافقة بكتلة هوائية شديدة البرودة، ودرجات حرارة متدنية بشكلٍ كبير.

وتفصيلاً، فيُتوقع أن تتأثر عموم منطقة بلاد الشام والجزء الشمالي من السعودية بمنخفض جوي يتمركز إلى الشمال من شبه الجزيرة العربية مساء يوم الخميس ونهار الجمعة، هذا المنخفض سيدفع بعد مشيئة الله برياح قوية السرعة نحو عموم مناطق الشمال، تتراوح هباتها ما بين 80-90 كم/ ساعة، وهذه الرياح تعتبر كفيلة بتشكيل موجات غبارية واسعة تترافق بتدنٍّ كبير في مدى الرؤية الأفقية.

ووفق "طقس العرب" فإن المناطق المشمولة بتوقعات الرياح القوية والغبار ليوم الجمعة فهي: طريف، والقريات، وعرعر، وسكاكا، وحزم الجلاميد، وعموم مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك، وصولاً حتى منطقة حائل.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
02:26 PM

موجة غبار قوية تترافق بكتلة هوائية باردة تجتاح تبوك.. غداً

الأقوى منذ بداية الموسم مع تدنٍّ في درجات الحرارة.. منخفض جوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تقلبات جوية حادة تنتظرها عموم مناطق الشمال نهار يوم الجمعة، تتمثل في رياح قوية وموجات غبارية قد تكون هي الأقوى منذ بداية الموسم، مترافقة بكتلة هوائية شديدة البرودة، ودرجات حرارة متدنية بشكلٍ كبير.

وتفصيلاً، فيُتوقع أن تتأثر عموم منطقة بلاد الشام والجزء الشمالي من السعودية بمنخفض جوي يتمركز إلى الشمال من شبه الجزيرة العربية مساء يوم الخميس ونهار الجمعة، هذا المنخفض سيدفع بعد مشيئة الله برياح قوية السرعة نحو عموم مناطق الشمال، تتراوح هباتها ما بين 80-90 كم/ ساعة، وهذه الرياح تعتبر كفيلة بتشكيل موجات غبارية واسعة تترافق بتدنٍّ كبير في مدى الرؤية الأفقية.

ووفق "طقس العرب" فإن المناطق المشمولة بتوقعات الرياح القوية والغبار ليوم الجمعة فهي: طريف، والقريات، وعرعر، وسكاكا، وحزم الجلاميد، وعموم مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك، وصولاً حتى منطقة حائل.

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