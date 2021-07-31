"الأرصاد": أمطار غزيرة وبَرَد على جازان

الحالة تشمل محافظات عدة وتستمر لـ 6 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطارٍ غزيرة على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدامٍ في الرؤية، وتساقط البَرَد.

وأوضح أن الحالة تشمل محافظات: الداير بني مالك، والحرث، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـسادسة مساءً.