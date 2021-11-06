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تحضيرًا لمواجهة أستراليا.. الأخضر يصل سيدني

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، إلى مدينة سيدني الأسترالية؛ استعدادًا لمواجهة المنتخب الأسترالي في 11 نوفمبر الجاري، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 المقررة في قطر.

ويأمل الأخضر، مواصلة مشواره الناجح في التصفيات المونديالية، بعد أن حقق العلامة الكاملة في الجولات الماضية بتحقيقه 4 انتصارات (يتصدر مجموعته برصيد 12 نقطة).

ويسعى مدرب المنتخب السعودي الفرنسي رينارد في استغلال مواجهة أستراليا، من أجل وضع قدم في المونديال، والابتعاد في الصدارة عن المنتخب الأسترالي أقرب ملاحقيه والذي يملك في رصيده 9 نقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تحضيرًا لمواجهة أستراليا.. الأخضر يصل سيدني
سبق

وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، إلى مدينة سيدني الأسترالية؛ استعدادًا لمواجهة المنتخب الأسترالي في 11 نوفمبر الجاري، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 المقررة في قطر.

ويأمل الأخضر، مواصلة مشواره الناجح في التصفيات المونديالية، بعد أن حقق العلامة الكاملة في الجولات الماضية بتحقيقه 4 انتصارات (يتصدر مجموعته برصيد 12 نقطة).

ويسعى مدرب المنتخب السعودي الفرنسي رينارد في استغلال مواجهة أستراليا، من أجل وضع قدم في المونديال، والابتعاد في الصدارة عن المنتخب الأسترالي أقرب ملاحقيه والذي يملك في رصيده 9 نقاط.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
04:09 PM
اخر تعديل
06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
05:18 PM

تحضيرًا لمواجهة أستراليا.. الأخضر يصل سيدني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصلت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، إلى مدينة سيدني الأسترالية؛ استعدادًا لمواجهة المنتخب الأسترالي في 11 نوفمبر الجاري، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 المقررة في قطر.

ويأمل الأخضر، مواصلة مشواره الناجح في التصفيات المونديالية، بعد أن حقق العلامة الكاملة في الجولات الماضية بتحقيقه 4 انتصارات (يتصدر مجموعته برصيد 12 نقطة).

ويسعى مدرب المنتخب السعودي الفرنسي رينارد في استغلال مواجهة أستراليا، من أجل وضع قدم في المونديال، والابتعاد في الصدارة عن المنتخب الأسترالي أقرب ملاحقيه والذي يملك في رصيده 9 نقاط.

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142 مليون ..

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