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الولايات المتحدة تسجل 64,771 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بلغ عدد الوفيات 131,065 حالة وفاة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 64,771 إصابة جديدة بفيروس كورونا و991 حالة وفاة.

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات بأمريكا وصل إلى 2,982,900، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 131,065 حالة وفاة.

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الولايات المتحدة تسجل 64,771 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 64,771 إصابة جديدة بفيروس كورونا و991 حالة وفاة.

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات بأمريكا وصل إلى 2,982,900، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 131,065 حالة وفاة.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
11:17 PM

الولايات المتحدة تسجل 64,771 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بلغ عدد الوفيات 131,065 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 64,771 إصابة جديدة بفيروس كورونا و991 حالة وفاة.

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات بأمريكا وصل إلى 2,982,900، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 131,065 حالة وفاة.

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