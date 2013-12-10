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"العدل" تدعو 5826 متقدماً ومتقدمة على وظائفها إلى اختبارات السمات الشخصية

قالت: الدعوة تمت بحسب ترتيب اختبار القدرة المعرفية نزولاً من درجة 100

دعت وزارة العدل 5826 متقدماً ومتقدمة على مسابقتها المعلنة بالمرتبة السادسة بتاريخ 3 رمضان 1440 هـ، و937 متقدماً ومتقدمة على المسابقة المعلنة بالمرتبة الثامنة في الـ 13 من ربيع الأول 1441هـ، إلى وظائف (باحث شرعي وباحث قانوني) بجميع مناطق المملكة، إلى إجراء اختبارات السمات الشخصية المقرر عقدها في يوم الأربعاء الموافق الـ 14 من ربيع الآخر 1441هـ، وذلك من خلال رسائل نصية أُرسلت على أرقام هواتفهم، تضمنت مكان الاختبار وتاريخه.

وأشارت وزارة العدل إلى أن دعوة المقبولين من المتسابقين على وظائف المرتبة السادسة لإجراء الاختبارات المحددة، تمت بحسب ترتيب المتقدمين والمتقدمات في اختبار القدرة المعرفية نزولاً من درجة 100، وبحسب عدد الوظائف المتاحة في كل تخصص ومنطقة.

كما أبلغت الوزارة كل متقدم ومتقدمة برسائل مماثلة بوقت بدء الاختبار.

وطلبت وزارة العدل من المتقدمين والمتقدمات ممن وصلت إليهم هذه الرسائل، الدخول لموقع الوزارة على شبكة الإنترنت www.moj.gov.sa، وطباعة بطاقة دخول الاختبار التي تتضمن تفصيلاً كاملاً لمقر الاختبار، ورقم المجموعة، والوقت لكل متسابق ومتسابقة، والتعليمات، والمستندات المطلوب إحضارها.

ونوّهت الوزارة أن المتقدمات على وظيفة (مطوّر برامج أول) بالمرتبة الثامنة سيتم تحديد مواعيد الاختبارات والمقابلات لهن في وقت لاحق، وإشعارهن بذلك عبر الرسائل النصية، ومن خلال الموقع الرسمي للوزارة.

وزارة العدل وظائف

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"العدل" تدعو 5826 متقدماً ومتقدمة على وظائفها إلى اختبارات السمات الشخصية
سبق

دعت وزارة العدل 5826 متقدماً ومتقدمة على مسابقتها المعلنة بالمرتبة السادسة بتاريخ 3 رمضان 1440 هـ، و937 متقدماً ومتقدمة على المسابقة المعلنة بالمرتبة الثامنة في الـ 13 من ربيع الأول 1441هـ، إلى وظائف (باحث شرعي وباحث قانوني) بجميع مناطق المملكة، إلى إجراء اختبارات السمات الشخصية المقرر عقدها في يوم الأربعاء الموافق الـ 14 من ربيع الآخر 1441هـ، وذلك من خلال رسائل نصية أُرسلت على أرقام هواتفهم، تضمنت مكان الاختبار وتاريخه.

وأشارت وزارة العدل إلى أن دعوة المقبولين من المتسابقين على وظائف المرتبة السادسة لإجراء الاختبارات المحددة، تمت بحسب ترتيب المتقدمين والمتقدمات في اختبار القدرة المعرفية نزولاً من درجة 100، وبحسب عدد الوظائف المتاحة في كل تخصص ومنطقة.

كما أبلغت الوزارة كل متقدم ومتقدمة برسائل مماثلة بوقت بدء الاختبار.

وطلبت وزارة العدل من المتقدمين والمتقدمات ممن وصلت إليهم هذه الرسائل، الدخول لموقع الوزارة على شبكة الإنترنت www.moj.gov.sa، وطباعة بطاقة دخول الاختبار التي تتضمن تفصيلاً كاملاً لمقر الاختبار، ورقم المجموعة، والوقت لكل متسابق ومتسابقة، والتعليمات، والمستندات المطلوب إحضارها.

ونوّهت الوزارة أن المتقدمات على وظيفة (مطوّر برامج أول) بالمرتبة الثامنة سيتم تحديد مواعيد الاختبارات والمقابلات لهن في وقت لاحق، وإشعارهن بذلك عبر الرسائل النصية، ومن خلال الموقع الرسمي للوزارة.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
09:47 AM

"العدل" تدعو 5826 متقدماً ومتقدمة على وظائفها إلى اختبارات السمات الشخصية

قالت: الدعوة تمت بحسب ترتيب اختبار القدرة المعرفية نزولاً من درجة 100

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت وزارة العدل 5826 متقدماً ومتقدمة على مسابقتها المعلنة بالمرتبة السادسة بتاريخ 3 رمضان 1440 هـ، و937 متقدماً ومتقدمة على المسابقة المعلنة بالمرتبة الثامنة في الـ 13 من ربيع الأول 1441هـ، إلى وظائف (باحث شرعي وباحث قانوني) بجميع مناطق المملكة، إلى إجراء اختبارات السمات الشخصية المقرر عقدها في يوم الأربعاء الموافق الـ 14 من ربيع الآخر 1441هـ، وذلك من خلال رسائل نصية أُرسلت على أرقام هواتفهم، تضمنت مكان الاختبار وتاريخه.

وأشارت وزارة العدل إلى أن دعوة المقبولين من المتسابقين على وظائف المرتبة السادسة لإجراء الاختبارات المحددة، تمت بحسب ترتيب المتقدمين والمتقدمات في اختبار القدرة المعرفية نزولاً من درجة 100، وبحسب عدد الوظائف المتاحة في كل تخصص ومنطقة.

كما أبلغت الوزارة كل متقدم ومتقدمة برسائل مماثلة بوقت بدء الاختبار.

وطلبت وزارة العدل من المتقدمين والمتقدمات ممن وصلت إليهم هذه الرسائل، الدخول لموقع الوزارة على شبكة الإنترنت www.moj.gov.sa، وطباعة بطاقة دخول الاختبار التي تتضمن تفصيلاً كاملاً لمقر الاختبار، ورقم المجموعة، والوقت لكل متسابق ومتسابقة، والتعليمات، والمستندات المطلوب إحضارها.

ونوّهت الوزارة أن المتقدمات على وظيفة (مطوّر برامج أول) بالمرتبة الثامنة سيتم تحديد مواعيد الاختبارات والمقابلات لهن في وقت لاحق، وإشعارهن بذلك عبر الرسائل النصية، ومن خلال الموقع الرسمي للوزارة.

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