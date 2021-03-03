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وزير التعليم: أنعم الله علينا بدولة طبّقت القيم الإنسانية في ظروف عصفت بالدول كافة

قال من #مؤتمر_الوسطية_والاعتدال: المملكة تضع مبادئ الاعتدال في صلب جهودها

قال #وزير_التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في #مؤتمر_الوسطية_والاعتدال، اليوم، إن المملكة تضع مبادئ الاعتدال والإنصاف والنأي عن التمييز والكراهية وآفات التطرف والتعصب في صلب جهودها؛ لترسيخ قيم الاعتدال والوسطية في ثقافة المجتمع وسلوك المواطن.

وأضاف: على الرغم من الظروف التي عصفت بالدول كافة، وغيّرت في موازينها العالمية، إلا أن الله أنعم علينا بدولة طبّقت القيم الإنسانية العليا في هذه الظروف القاسية، وحرصت على تقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم، حفاظاً على سلامة الإنسان وصحته.

يُذكر أنه في وقت سابق اليوم، انطلق تحت رعاية سمو #ولي_العهد #مؤتمر_الوسطية_والاعتدال الذي تستضيفه #جامعة_الإمام، بمشاركة #وزير_التعليم، ويستعرض جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية.

وزير التعليم حمد آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم: أنعم الله علينا بدولة طبّقت القيم الإنسانية في ظروف عصفت بالدول كافة
سبق

قال #وزير_التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في #مؤتمر_الوسطية_والاعتدال، اليوم، إن المملكة تضع مبادئ الاعتدال والإنصاف والنأي عن التمييز والكراهية وآفات التطرف والتعصب في صلب جهودها؛ لترسيخ قيم الاعتدال والوسطية في ثقافة المجتمع وسلوك المواطن.

وأضاف: على الرغم من الظروف التي عصفت بالدول كافة، وغيّرت في موازينها العالمية، إلا أن الله أنعم علينا بدولة طبّقت القيم الإنسانية العليا في هذه الظروف القاسية، وحرصت على تقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم، حفاظاً على سلامة الإنسان وصحته.

يُذكر أنه في وقت سابق اليوم، انطلق تحت رعاية سمو #ولي_العهد #مؤتمر_الوسطية_والاعتدال الذي تستضيفه #جامعة_الإمام، بمشاركة #وزير_التعليم، ويستعرض جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية.

03 مارس 2021 - 19 رجب 1442
11:37 AM

وزير التعليم: أنعم الله علينا بدولة طبّقت القيم الإنسانية في ظروف عصفت بالدول كافة

قال من #مؤتمر_الوسطية_والاعتدال: المملكة تضع مبادئ الاعتدال في صلب جهودها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال #وزير_التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في #مؤتمر_الوسطية_والاعتدال، اليوم، إن المملكة تضع مبادئ الاعتدال والإنصاف والنأي عن التمييز والكراهية وآفات التطرف والتعصب في صلب جهودها؛ لترسيخ قيم الاعتدال والوسطية في ثقافة المجتمع وسلوك المواطن.

وأضاف: على الرغم من الظروف التي عصفت بالدول كافة، وغيّرت في موازينها العالمية، إلا أن الله أنعم علينا بدولة طبّقت القيم الإنسانية العليا في هذه الظروف القاسية، وحرصت على تقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم، حفاظاً على سلامة الإنسان وصحته.

يُذكر أنه في وقت سابق اليوم، انطلق تحت رعاية سمو #ولي_العهد #مؤتمر_الوسطية_والاعتدال الذي تستضيفه #جامعة_الإمام، بمشاركة #وزير_التعليم، ويستعرض جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية.

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