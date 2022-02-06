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شرارة "مارك".. 500 تطبيق تشد الانتباه بـ"ميتافيرس".. شخصيات افتراضية!

مصطلح يواصل انتشاره فيما لم تدع فيسبوك أنها طوّرت أي تطبيقات مماثلة

كشف تقرير صادر عن شركة سينسور تاور المتخصصة في متابعة سوق التطبيقات في العالم، عن لجوء مئات المطوّرين إلى استغلال جاذبية مصطلح ميتافيرس الذي أطلقه مارك زوكربيرج مؤسّس ورئيس شركة ميتا؛ مالكة شبكة فيسبوك في العالم الماضي.

وبحسب التقرير، فإنه يوجد 552 تطبيقاً للأجهزة المحمولة تستخدم أسماءً تحتوي على مصطلح ميتافيرس لجذب انتباه المستخدمين الجدد؛ حيث جاء جزء كبير من هذه التطبيقات خلال الشهور القليلة الماضية.

وذكر التقرير أنه من بين التطبيقات المصنفة عالمياً على متجرَي التطبيقات "آب ستور" و"جوجل بلاي" أضاف 86 تطبيقاً إشارة إلى ميتافيرس إلى عناوينها أو وصفها خلال الفترة من نوفمبر 2021 ويناير 2022 ، وفق "فرانس برس".

وأشار موقع "تك كرانش"، إلى أن هذا الإطار الزمني يأتي عقب إعلان شركة فيسبوك تغيير اسمها إلى ميتا وخططها للاستثمار بشدة في تكنولوجيا ميتافيرس خلال السنوات العشر المقبلة.

وفي حين لم تدع فيسبوك أو ميتا حالياً أنها طوّرت أي تطبيقات بتكنولوجيا "ميتافيرس"، بدأت هذه الكلمة في الانتشار بشكل أكثر عرضاً لوصف أي بيئة تفاعلية عبر الإنترنت؛ حيث يتفاعل الأفراد مع بعضهم بعضاً باعتبارهم شخصيات افتراضية وليست حقيقية.

شركة سينسور تاور

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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شرارة "مارك".. 500 تطبيق تشد الانتباه بـ"ميتافيرس".. شخصيات افتراضية!
سبق

كشف تقرير صادر عن شركة سينسور تاور المتخصصة في متابعة سوق التطبيقات في العالم، عن لجوء مئات المطوّرين إلى استغلال جاذبية مصطلح ميتافيرس الذي أطلقه مارك زوكربيرج مؤسّس ورئيس شركة ميتا؛ مالكة شبكة فيسبوك في العالم الماضي.

وبحسب التقرير، فإنه يوجد 552 تطبيقاً للأجهزة المحمولة تستخدم أسماءً تحتوي على مصطلح ميتافيرس لجذب انتباه المستخدمين الجدد؛ حيث جاء جزء كبير من هذه التطبيقات خلال الشهور القليلة الماضية.

وذكر التقرير أنه من بين التطبيقات المصنفة عالمياً على متجرَي التطبيقات "آب ستور" و"جوجل بلاي" أضاف 86 تطبيقاً إشارة إلى ميتافيرس إلى عناوينها أو وصفها خلال الفترة من نوفمبر 2021 ويناير 2022 ، وفق "فرانس برس".

وأشار موقع "تك كرانش"، إلى أن هذا الإطار الزمني يأتي عقب إعلان شركة فيسبوك تغيير اسمها إلى ميتا وخططها للاستثمار بشدة في تكنولوجيا ميتافيرس خلال السنوات العشر المقبلة.

وفي حين لم تدع فيسبوك أو ميتا حالياً أنها طوّرت أي تطبيقات بتكنولوجيا "ميتافيرس"، بدأت هذه الكلمة في الانتشار بشكل أكثر عرضاً لوصف أي بيئة تفاعلية عبر الإنترنت؛ حيث يتفاعل الأفراد مع بعضهم بعضاً باعتبارهم شخصيات افتراضية وليست حقيقية.

06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443
11:16 AM

شرارة "مارك".. 500 تطبيق تشد الانتباه بـ"ميتافيرس".. شخصيات افتراضية!

مصطلح يواصل انتشاره فيما لم تدع فيسبوك أنها طوّرت أي تطبيقات مماثلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف تقرير صادر عن شركة سينسور تاور المتخصصة في متابعة سوق التطبيقات في العالم، عن لجوء مئات المطوّرين إلى استغلال جاذبية مصطلح ميتافيرس الذي أطلقه مارك زوكربيرج مؤسّس ورئيس شركة ميتا؛ مالكة شبكة فيسبوك في العالم الماضي.

وبحسب التقرير، فإنه يوجد 552 تطبيقاً للأجهزة المحمولة تستخدم أسماءً تحتوي على مصطلح ميتافيرس لجذب انتباه المستخدمين الجدد؛ حيث جاء جزء كبير من هذه التطبيقات خلال الشهور القليلة الماضية.

وذكر التقرير أنه من بين التطبيقات المصنفة عالمياً على متجرَي التطبيقات "آب ستور" و"جوجل بلاي" أضاف 86 تطبيقاً إشارة إلى ميتافيرس إلى عناوينها أو وصفها خلال الفترة من نوفمبر 2021 ويناير 2022 ، وفق "فرانس برس".

وأشار موقع "تك كرانش"، إلى أن هذا الإطار الزمني يأتي عقب إعلان شركة فيسبوك تغيير اسمها إلى ميتا وخططها للاستثمار بشدة في تكنولوجيا ميتافيرس خلال السنوات العشر المقبلة.

وفي حين لم تدع فيسبوك أو ميتا حالياً أنها طوّرت أي تطبيقات بتكنولوجيا "ميتافيرس"، بدأت هذه الكلمة في الانتشار بشكل أكثر عرضاً لوصف أي بيئة تفاعلية عبر الإنترنت؛ حيث يتفاعل الأفراد مع بعضهم بعضاً باعتبارهم شخصيات افتراضية وليست حقيقية.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,360
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