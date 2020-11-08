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"كورونا" يتراجع في بريطانيا لكن الإصابات لا تزال مرتفعة

تسجيل 156 وفاة خلال يوم

أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الأحد)، بتسجيل 20752 إصابة و156 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في انخفاض ملموس للمؤشرين مقارنة مع بيانات أمس.

وبينت الوزارة أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى "كوفيد-19" في المملكة المتحدة ارتفع إلى مستوى 1192013 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن إجمالي ضحايا الجائحة في البلاد وصل إلى 49044 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يتراجع في بريطانيا لكن الإصابات لا تزال مرتفعة
سبق

أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الأحد)، بتسجيل 20752 إصابة و156 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في انخفاض ملموس للمؤشرين مقارنة مع بيانات أمس.

وبينت الوزارة أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى "كوفيد-19" في المملكة المتحدة ارتفع إلى مستوى 1192013 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن إجمالي ضحايا الجائحة في البلاد وصل إلى 49044 حالة وفاة.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
07:43 PM

"كورونا" يتراجع في بريطانيا لكن الإصابات لا تزال مرتفعة

تسجيل 156 وفاة خلال يوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الأحد)، بتسجيل 20752 إصابة و156 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في انخفاض ملموس للمؤشرين مقارنة مع بيانات أمس.

وبينت الوزارة أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى "كوفيد-19" في المملكة المتحدة ارتفع إلى مستوى 1192013 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن إجمالي ضحايا الجائحة في البلاد وصل إلى 49044 حالة وفاة.

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