"كورونا" يتراجع في بريطانيا لكن الإصابات لا تزال مرتفعة

تسجيل 156 وفاة خلال يوم

أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الأحد)، بتسجيل 20752 إصابة و156 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في انخفاض ملموس للمؤشرين مقارنة مع بيانات أمس.

وبينت الوزارة أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى "كوفيد-19" في المملكة المتحدة ارتفع إلى مستوى 1192013 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن إجمالي ضحايا الجائحة في البلاد وصل إلى 49044 حالة وفاة.