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"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية

المقطع أورَدَ واقعة توقيف مواطنٍ تَشاجَر مع مقيمة في الخبر

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، عملية القبض على 5 مواطنين في مركز الخاصرة، قاموا بالاعتداء على عاملين في أحد المطاعم، نتجت عنه إصابة مقيميْن.

وأورد المقطعُ القبضَ على مواطن في الخبر من أرباب السوابق قام بمشاجرة مع مقيمة في أحد المواقع العامة.

وتناول كذلك القبض على مواطن في مكة المكرمة، قام بارتكاب عدة حوادث جنائية؛ تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن، واستيقاف العمالة، وسلب ما بحوزتهم.

وتَضمن مقطع فيديو الأمن العام، القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في جدة قام بسرقة 8 مركبات.

واشتمل المقطع على واقعة القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة (7 من الجنسية السودانية، وواحد من الجنسية المصرية) في الرياض قاموا بسرقة المركبات المتعطلة وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل.

وأورد المقطعُ القبضَ على مواطن في نجران قام بإطلاق النار؛ معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وتباهى بذلك ووثّقه ونشرَه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى القبض على 5 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية في خميس مشيط، قاموا بالاعتداء على مقيم وسلبه مبلغًا ماليًّا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية
سبق

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، عملية القبض على 5 مواطنين في مركز الخاصرة، قاموا بالاعتداء على عاملين في أحد المطاعم، نتجت عنه إصابة مقيميْن.

وأورد المقطعُ القبضَ على مواطن في الخبر من أرباب السوابق قام بمشاجرة مع مقيمة في أحد المواقع العامة.

وتناول كذلك القبض على مواطن في مكة المكرمة، قام بارتكاب عدة حوادث جنائية؛ تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن، واستيقاف العمالة، وسلب ما بحوزتهم.

وتَضمن مقطع فيديو الأمن العام، القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في جدة قام بسرقة 8 مركبات.

واشتمل المقطع على واقعة القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة (7 من الجنسية السودانية، وواحد من الجنسية المصرية) في الرياض قاموا بسرقة المركبات المتعطلة وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل.

وأورد المقطعُ القبضَ على مواطن في نجران قام بإطلاق النار؛ معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وتباهى بذلك ووثّقه ونشرَه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى القبض على 5 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية في خميس مشيط، قاموا بالاعتداء على مقيم وسلبه مبلغًا ماليًّا.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
05:35 PM

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية

المقطع أورَدَ واقعة توقيف مواطنٍ تَشاجَر مع مقيمة في الخبر

A A A
ذياب الشمري - الرياض
4
1,374

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، عملية القبض على 5 مواطنين في مركز الخاصرة، قاموا بالاعتداء على عاملين في أحد المطاعم، نتجت عنه إصابة مقيميْن.

وأورد المقطعُ القبضَ على مواطن في الخبر من أرباب السوابق قام بمشاجرة مع مقيمة في أحد المواقع العامة.

وتناول كذلك القبض على مواطن في مكة المكرمة، قام بارتكاب عدة حوادث جنائية؛ تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن، واستيقاف العمالة، وسلب ما بحوزتهم.

وتَضمن مقطع فيديو الأمن العام، القبض على مقيم من الجنسية اليمنية في جدة قام بسرقة 8 مركبات.

واشتمل المقطع على واقعة القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة (7 من الجنسية السودانية، وواحد من الجنسية المصرية) في الرياض قاموا بسرقة المركبات المتعطلة وتفكيك أجزائها والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل.

وأورد المقطعُ القبضَ على مواطن في نجران قام بإطلاق النار؛ معرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وتباهى بذلك ووثّقه ونشرَه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى القبض على 5 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية في خميس مشيط، قاموا بالاعتداء على مقيم وسلبه مبلغًا ماليًّا.

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