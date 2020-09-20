النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفضلي" يدشن الهوية الجديدة لـ4 مراكز بيئية وصندوق البيئة

تعبر عن الاستدامة المالية للقطاع وتوفير الممكنات اللازمة للنهوض به

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في مقر الوزارة اليوم، الهوية الجديدة لصندوق البيئة، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إضافة إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها، أن الهوية المؤسسية للمراكز المختصة وصندوق البيئة، تعبر عن شخصيتها التي تعكس منهجية التواصل البصري مع جميع أصحاب المصلحة، وتنبثق من الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للمراكز، كما تشير إلى عصر الاهتمام والمحافظة على البيئة.

وأكد "فقيها" أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في إطلاق المراكز البيئة؛ حيث أكملت تشكيل مجالس الإدارة من أصحاب الاختصاص والخبرات للإشراف على عمل المراكز، وتعيين الرؤساء التنفيذيين، واعتماد الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية، بالإضافة إلى اعتماد اللائحة المالية والإدارية لتكون تنافسية، وتساعد المراكز في استقطاب الكفاءات المتميزة في تشغيل المركز؛ مشيرًا إلى أن تدشين الهوية الجديدة يعتبر إحدى الخطوات المهمة في مسيرة إطلاق المراكز وتشغيلها.

وبيّنت الوزارة، أن الهوية الجديدة لصندوق البيئة تعبّر عن الاستدامة المالية لقطاع البيئة، وتوفير الممكنات اللازمة للنهوض به، من خلال المساهمة في دعم الميزانيات التشغيلية للمراكز البيئية، ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، وتحفيز التقنيات صديقة البيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل البيئة.

وأشارت إلى أن ملامح الهوية الجديدة للمراكز البيئية المختصة، تدعم الأهداف الاستراتيجية لتطوير القطاع؛ حيث يهتم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بقطاع البيئة عبر تطوير المتنزهات الوطنية وإدارتها، وتنمية وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في الغابات والمراعي، وحماية الأنواع النباتية المحلية والمهددة وإكثارها، ومكافحة التصحر، إضافة إلى إجراء الدراسات ودعم الأبحاث المرتبطة بالغطاء النباتي، بينما يهتم المركز الوطني للالتزام البيئي، لمراقبة الالتزام البيئي لجميع المنشآت ذات الأثر على البيئة في القطاعات التنموية كافة، والإشراف على برامج رصد مصادر التلوث البيئي ورصد الأوساط البيئية، إضافة إلى إقرار دراسات الأثر البيئي، وإصدار التراخيص البيئية لجميع المشاريع التنموية، والتفتيش البيئي على المنشآت.

وأفادت الوزارة، بأن مهام المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تتمثل في الإشراف على البرامج المرتبطة بحماية الحياة الفطرية وتنميتها، والبرامج المتعلقة بحماية التنوع الأحيائي، وكذلك تخطيط واقتراح المناطق المحمية وإدارتها، وإدارة مراكز إكثار الحيوانات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها؛ مؤكدة أن أنشطة المركز الوطني للأرصاد ترتبط بجميع الخدمات المرتبطة بنشاط الأرصاد، مثل: رصد أحوال الطقس والمناخ، وإعداد التوقعات الأرصادية، وتزويد المطارات والموانئ وغيرها من الجهات بالبيانات وتوقعات الأحوال الجوية، وتشغيل محطات رصد الأحوال الجوية في مناطق المملكة كافة.

وتمثل المراكز البيئية وصندوق البيئة، النموذج التشغيلي للاستراتيجية الوطنية للبيئة والتي اعتمدها قرار مجلس الوزراء رقم 454 وتاريخ 22/ 8/ 1439هـ، والتي تعتبر خريطة الطريق الرئيسية لتحقيق مستهدفات المملكة حيال حماية البيئة؛ حيث تضمنت الاستراتيجية أكثر من 60 مبادرة في مختلف المجالات البيئية.

عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الفضلي" يدشن الهوية الجديدة لـ4 مراكز بيئية وصندوق البيئة
سبق

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في مقر الوزارة اليوم، الهوية الجديدة لصندوق البيئة، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إضافة إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها، أن الهوية المؤسسية للمراكز المختصة وصندوق البيئة، تعبر عن شخصيتها التي تعكس منهجية التواصل البصري مع جميع أصحاب المصلحة، وتنبثق من الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للمراكز، كما تشير إلى عصر الاهتمام والمحافظة على البيئة.

وأكد "فقيها" أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في إطلاق المراكز البيئة؛ حيث أكملت تشكيل مجالس الإدارة من أصحاب الاختصاص والخبرات للإشراف على عمل المراكز، وتعيين الرؤساء التنفيذيين، واعتماد الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية، بالإضافة إلى اعتماد اللائحة المالية والإدارية لتكون تنافسية، وتساعد المراكز في استقطاب الكفاءات المتميزة في تشغيل المركز؛ مشيرًا إلى أن تدشين الهوية الجديدة يعتبر إحدى الخطوات المهمة في مسيرة إطلاق المراكز وتشغيلها.

وبيّنت الوزارة، أن الهوية الجديدة لصندوق البيئة تعبّر عن الاستدامة المالية لقطاع البيئة، وتوفير الممكنات اللازمة للنهوض به، من خلال المساهمة في دعم الميزانيات التشغيلية للمراكز البيئية، ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، وتحفيز التقنيات صديقة البيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل البيئة.

وأشارت إلى أن ملامح الهوية الجديدة للمراكز البيئية المختصة، تدعم الأهداف الاستراتيجية لتطوير القطاع؛ حيث يهتم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بقطاع البيئة عبر تطوير المتنزهات الوطنية وإدارتها، وتنمية وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في الغابات والمراعي، وحماية الأنواع النباتية المحلية والمهددة وإكثارها، ومكافحة التصحر، إضافة إلى إجراء الدراسات ودعم الأبحاث المرتبطة بالغطاء النباتي، بينما يهتم المركز الوطني للالتزام البيئي، لمراقبة الالتزام البيئي لجميع المنشآت ذات الأثر على البيئة في القطاعات التنموية كافة، والإشراف على برامج رصد مصادر التلوث البيئي ورصد الأوساط البيئية، إضافة إلى إقرار دراسات الأثر البيئي، وإصدار التراخيص البيئية لجميع المشاريع التنموية، والتفتيش البيئي على المنشآت.

وأفادت الوزارة، بأن مهام المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تتمثل في الإشراف على البرامج المرتبطة بحماية الحياة الفطرية وتنميتها، والبرامج المتعلقة بحماية التنوع الأحيائي، وكذلك تخطيط واقتراح المناطق المحمية وإدارتها، وإدارة مراكز إكثار الحيوانات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها؛ مؤكدة أن أنشطة المركز الوطني للأرصاد ترتبط بجميع الخدمات المرتبطة بنشاط الأرصاد، مثل: رصد أحوال الطقس والمناخ، وإعداد التوقعات الأرصادية، وتزويد المطارات والموانئ وغيرها من الجهات بالبيانات وتوقعات الأحوال الجوية، وتشغيل محطات رصد الأحوال الجوية في مناطق المملكة كافة.

وتمثل المراكز البيئية وصندوق البيئة، النموذج التشغيلي للاستراتيجية الوطنية للبيئة والتي اعتمدها قرار مجلس الوزراء رقم 454 وتاريخ 22/ 8/ 1439هـ، والتي تعتبر خريطة الطريق الرئيسية لتحقيق مستهدفات المملكة حيال حماية البيئة؛ حيث تضمنت الاستراتيجية أكثر من 60 مبادرة في مختلف المجالات البيئية.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
02:09 PM

"الفضلي" يدشن الهوية الجديدة لـ4 مراكز بيئية وصندوق البيئة

تعبر عن الاستدامة المالية للقطاع وتوفير الممكنات اللازمة للنهوض به

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
268

دشن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي في مقر الوزارة اليوم، الهوية الجديدة لصندوق البيئة، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إضافة إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون البيئة الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها، أن الهوية المؤسسية للمراكز المختصة وصندوق البيئة، تعبر عن شخصيتها التي تعكس منهجية التواصل البصري مع جميع أصحاب المصلحة، وتنبثق من الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للمراكز، كما تشير إلى عصر الاهتمام والمحافظة على البيئة.

وأكد "فقيها" أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في إطلاق المراكز البيئة؛ حيث أكملت تشكيل مجالس الإدارة من أصحاب الاختصاص والخبرات للإشراف على عمل المراكز، وتعيين الرؤساء التنفيذيين، واعتماد الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية، بالإضافة إلى اعتماد اللائحة المالية والإدارية لتكون تنافسية، وتساعد المراكز في استقطاب الكفاءات المتميزة في تشغيل المركز؛ مشيرًا إلى أن تدشين الهوية الجديدة يعتبر إحدى الخطوات المهمة في مسيرة إطلاق المراكز وتشغيلها.

وبيّنت الوزارة، أن الهوية الجديدة لصندوق البيئة تعبّر عن الاستدامة المالية لقطاع البيئة، وتوفير الممكنات اللازمة للنهوض به، من خلال المساهمة في دعم الميزانيات التشغيلية للمراكز البيئية، ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، وتحفيز التقنيات صديقة البيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل البيئة.

وأشارت إلى أن ملامح الهوية الجديدة للمراكز البيئية المختصة، تدعم الأهداف الاستراتيجية لتطوير القطاع؛ حيث يهتم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بقطاع البيئة عبر تطوير المتنزهات الوطنية وإدارتها، وتنمية وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في الغابات والمراعي، وحماية الأنواع النباتية المحلية والمهددة وإكثارها، ومكافحة التصحر، إضافة إلى إجراء الدراسات ودعم الأبحاث المرتبطة بالغطاء النباتي، بينما يهتم المركز الوطني للالتزام البيئي، لمراقبة الالتزام البيئي لجميع المنشآت ذات الأثر على البيئة في القطاعات التنموية كافة، والإشراف على برامج رصد مصادر التلوث البيئي ورصد الأوساط البيئية، إضافة إلى إقرار دراسات الأثر البيئي، وإصدار التراخيص البيئية لجميع المشاريع التنموية، والتفتيش البيئي على المنشآت.

وأفادت الوزارة، بأن مهام المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، تتمثل في الإشراف على البرامج المرتبطة بحماية الحياة الفطرية وتنميتها، والبرامج المتعلقة بحماية التنوع الأحيائي، وكذلك تخطيط واقتراح المناطق المحمية وإدارتها، وإدارة مراكز إكثار الحيوانات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها؛ مؤكدة أن أنشطة المركز الوطني للأرصاد ترتبط بجميع الخدمات المرتبطة بنشاط الأرصاد، مثل: رصد أحوال الطقس والمناخ، وإعداد التوقعات الأرصادية، وتزويد المطارات والموانئ وغيرها من الجهات بالبيانات وتوقعات الأحوال الجوية، وتشغيل محطات رصد الأحوال الجوية في مناطق المملكة كافة.

وتمثل المراكز البيئية وصندوق البيئة، النموذج التشغيلي للاستراتيجية الوطنية للبيئة والتي اعتمدها قرار مجلس الوزراء رقم 454 وتاريخ 22/ 8/ 1439هـ، والتي تعتبر خريطة الطريق الرئيسية لتحقيق مستهدفات المملكة حيال حماية البيئة؛ حيث تضمنت الاستراتيجية أكثر من 60 مبادرة في مختلف المجالات البيئية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,183
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,025
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,876
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,709

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

اليوم الوطني وخطبة الجمعة

عبدالرحمن المرشد
مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

ماجد الحربي
الرابح الخاسر..!!

الرابح الخاسر..!!

ساير المنيعي
كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

كوادر سعودية مؤهَّلة لتقديم الصورة المشرقة

علي آل شرمة
السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة