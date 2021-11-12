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"الصحة": تسجيل 45 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 60 خلال الـ 24 ساعة الماضية

"الصحة العالمية" تختار العالم السعودي "عبدالله عسيري" لعضوية مجموعتها العلمية الاستشارية

تتكوّن من 28 عضواً من كبار العلماء في أنحاء العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية قائمة أسماء العلماء الذين اختارتهم لعضوية مجموعتها العلمية الاستشارية في أصول مسببات الأمراض الجديدة والمستحدثة، حيث اختارت المنظمة الدكتور عبدالله عسيري وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية بالمملكة العربية السعودية لعضوية المجموعة.

وتتكوّن المجموعة العلمية الاستشارية من 28 عضواً من كبار العلماء في أنحاء العالم، يمثلون مجموعة واسعة من التخصصات ذات الصلة بمسببات الأمراض الناشئة والعائدة للتفشي، ومنها علوم الأوبئة والصحة العامة والأحياء الدقيقة والفيروسات والطب الوقائي وبيولوجيا وصحة الحيوان والعلوم الاجتماعية، ومهمتهم تقديم المشورة التقنية للمنظمة.

جدير بالذكر أن د. عبدالله عسيري أجرى العديد من الأبحاث والدراسات المتخصصة في هذا المجال بلغ عددها 182 بحثاً منشوراً و11.318 اقتباسًا في الدوريات العلمية.

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"الصحة العالمية" تختار العالم السعودي "عبدالله عسيري" لعضوية مجموعتها العلمية الاستشارية
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية قائمة أسماء العلماء الذين اختارتهم لعضوية مجموعتها العلمية الاستشارية في أصول مسببات الأمراض الجديدة والمستحدثة، حيث اختارت المنظمة الدكتور عبدالله عسيري وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية بالمملكة العربية السعودية لعضوية المجموعة.

وتتكوّن المجموعة العلمية الاستشارية من 28 عضواً من كبار العلماء في أنحاء العالم، يمثلون مجموعة واسعة من التخصصات ذات الصلة بمسببات الأمراض الناشئة والعائدة للتفشي، ومنها علوم الأوبئة والصحة العامة والأحياء الدقيقة والفيروسات والطب الوقائي وبيولوجيا وصحة الحيوان والعلوم الاجتماعية، ومهمتهم تقديم المشورة التقنية للمنظمة.

جدير بالذكر أن د. عبدالله عسيري أجرى العديد من الأبحاث والدراسات المتخصصة في هذا المجال بلغ عددها 182 بحثاً منشوراً و11.318 اقتباسًا في الدوريات العلمية.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
03:47 PM
اخر تعديل
12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
03:53 PM

"الصحة العالمية" تختار العالم السعودي "عبدالله عسيري" لعضوية مجموعتها العلمية الاستشارية

تتكوّن من 28 عضواً من كبار العلماء في أنحاء العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت منظمة الصحة العالمية قائمة أسماء العلماء الذين اختارتهم لعضوية مجموعتها العلمية الاستشارية في أصول مسببات الأمراض الجديدة والمستحدثة، حيث اختارت المنظمة الدكتور عبدالله عسيري وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية بالمملكة العربية السعودية لعضوية المجموعة.

وتتكوّن المجموعة العلمية الاستشارية من 28 عضواً من كبار العلماء في أنحاء العالم، يمثلون مجموعة واسعة من التخصصات ذات الصلة بمسببات الأمراض الناشئة والعائدة للتفشي، ومنها علوم الأوبئة والصحة العامة والأحياء الدقيقة والفيروسات والطب الوقائي وبيولوجيا وصحة الحيوان والعلوم الاجتماعية، ومهمتهم تقديم المشورة التقنية للمنظمة.

جدير بالذكر أن د. عبدالله عسيري أجرى العديد من الأبحاث والدراسات المتخصصة في هذا المجال بلغ عددها 182 بحثاً منشوراً و11.318 اقتباسًا في الدوريات العلمية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,389
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,101
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,141
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,201

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