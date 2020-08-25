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جامعة بيشة تعلن عن وظائف شاغرة لسد احتياج الكليات

وفق التخصصات المتاحة على بوابة "تعاون"

أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة بيشة عن حاجتها لسد احتياج الكليات بالكفاءات ذات المؤهلات العليا من المتعاونين والمتعاونات، في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441/ 1442هـ، خلال المدة من 6 – 9 محرم الحالي، وفق التخصصات المتاحة على بوابة القبول الإلكترونية "تعاون" https://taawon.ub.edu.sa/.

وأوضحت العمادة أنه يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهلات العلمية من جامعة سعودية أو جامعة خارجية معترف بها، وألا يقل تقديره عن جيد جداً في مراحله الدراسية، وأن يكون حاصلاً على موافقة جهة عمله إذا كان موظفاً في القطاعين العام أو الخاص، وأن يكون حاصلاً على نسبة 60% فأكثر لدخول المقابلة الشخصية.

وستتم المقابلة الشخصية وفق عدد من العناصر موزعة على المعدل التراکمي 40%، اختبار القدرات الجامعية أو ما بعدها 30%، المؤهلات العلمية 15%، الخبرات العملية 15%، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية. وأضافت: أن "التقديم يتطلب رفع عدد من الوثائق على طلب القبول، والتي تتضمن صورة للمؤهلات العلمية، وصورة الخيرات العملية، وخطاب موافقة مرجع العمل، وصورة من الهوية الوطنية الإقامة"، مشيرة إلى أن النظام لا يسمح للمسجلين سابقاً بالتسجيل من جديد، وعليه الدخول بمعلوماته السابقة واختيار الوظائف المتاحة.

جامعة بيشة وظائف شاغرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة بيشة تعلن عن وظائف شاغرة لسد احتياج الكليات
سبق

أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة بيشة عن حاجتها لسد احتياج الكليات بالكفاءات ذات المؤهلات العليا من المتعاونين والمتعاونات، في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441/ 1442هـ، خلال المدة من 6 – 9 محرم الحالي، وفق التخصصات المتاحة على بوابة القبول الإلكترونية "تعاون" https://taawon.ub.edu.sa/.

وأوضحت العمادة أنه يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهلات العلمية من جامعة سعودية أو جامعة خارجية معترف بها، وألا يقل تقديره عن جيد جداً في مراحله الدراسية، وأن يكون حاصلاً على موافقة جهة عمله إذا كان موظفاً في القطاعين العام أو الخاص، وأن يكون حاصلاً على نسبة 60% فأكثر لدخول المقابلة الشخصية.

وستتم المقابلة الشخصية وفق عدد من العناصر موزعة على المعدل التراکمي 40%، اختبار القدرات الجامعية أو ما بعدها 30%، المؤهلات العلمية 15%، الخبرات العملية 15%، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية. وأضافت: أن "التقديم يتطلب رفع عدد من الوثائق على طلب القبول، والتي تتضمن صورة للمؤهلات العلمية، وصورة الخيرات العملية، وخطاب موافقة مرجع العمل، وصورة من الهوية الوطنية الإقامة"، مشيرة إلى أن النظام لا يسمح للمسجلين سابقاً بالتسجيل من جديد، وعليه الدخول بمعلوماته السابقة واختيار الوظائف المتاحة.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
07:15 PM

جامعة بيشة تعلن عن وظائف شاغرة لسد احتياج الكليات

وفق التخصصات المتاحة على بوابة "تعاون"

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة بيشة عن حاجتها لسد احتياج الكليات بالكفاءات ذات المؤهلات العليا من المتعاونين والمتعاونات، في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441/ 1442هـ، خلال المدة من 6 – 9 محرم الحالي، وفق التخصصات المتاحة على بوابة القبول الإلكترونية "تعاون" https://taawon.ub.edu.sa/.

وأوضحت العمادة أنه يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهلات العلمية من جامعة سعودية أو جامعة خارجية معترف بها، وألا يقل تقديره عن جيد جداً في مراحله الدراسية، وأن يكون حاصلاً على موافقة جهة عمله إذا كان موظفاً في القطاعين العام أو الخاص، وأن يكون حاصلاً على نسبة 60% فأكثر لدخول المقابلة الشخصية.

وستتم المقابلة الشخصية وفق عدد من العناصر موزعة على المعدل التراکمي 40%، اختبار القدرات الجامعية أو ما بعدها 30%، المؤهلات العلمية 15%، الخبرات العملية 15%، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية. وأضافت: أن "التقديم يتطلب رفع عدد من الوثائق على طلب القبول، والتي تتضمن صورة للمؤهلات العلمية، وصورة الخيرات العملية، وخطاب موافقة مرجع العمل، وصورة من الهوية الوطنية الإقامة"، مشيرة إلى أن النظام لا يسمح للمسجلين سابقاً بالتسجيل من جديد، وعليه الدخول بمعلوماته السابقة واختيار الوظائف المتاحة.

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