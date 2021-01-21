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استبدال مفصل الركبة بمستشفيات "الحبيب".. بين الخروج من العمليات والسير "ساعات معدودة"

قفزات نوعية شهدتها على يد مجموعة من أمهر الأطباء المتخصصين المسلحين بأحدث التقنيات

عدة ساعات فقط تفصل بين خروج المريض من غرفة العمليات والسير على قدميه مجدداً، وذلك عقب إجراء عمليات استبدال مفصل الركبة في مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب، حيث شهدت تلك النوعية من العمليات في مستشفيات المجموعة تطورات واضحة وقفزات نوعية على يد مجموعة من امهر الاطباء المتخصصين المسلحين بخبرات تمتد لسنوات إضافة لأحدث التقنيات العالمية المتبعة.
ووفق مقطع فيديو للمجموعة فهذه العمليات النوعية يتم إجراؤها وفق أحدث التقنيات التي تمكن المريض من السير بعد العملية بعدة ساعات، حيث جعلت تلك التقنيات التي تتبعها المجموعة رحلة علاج مرضى المفاصل قصيرة وأكثر سهولة وراحة؛ فهي قللت مدة التنويم بالمستشفى من أسبوع إلى "3" أيام فقط، وفترة العلاج الطبيعي من "3" أشهر إلى "3" أسابيع.
وخلال الفترة الماضية أسهمت عمليات عدة أجريت بمستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب في عودة كثير من المرضى لممارسة حياتهم الطبيعية بعد معاناة استمرت مع البعض لسنوات.
الجدير بالذكر أن مستشفيات د.سليمان الحبيب تقدم خدمات صحية نوعية متخصصة على أيدي نخبة من أفضل الكفاءات الطبية وأميزها على مستوى العالم يدعمها أحدث التقنيات الطبية المتطورة؛ الأمر الذي أهّلها للحصول على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI المختصة بتقييم الجودة في القطاع الصحي، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI والمؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميز SRC، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم، وجائزة HIMSS للملف الإلكتروني وتقنيات الأشعة التداخلية والعناية الحرجة عن بُعد، والجائزة الوطنية من المركز السعودي لسلامة المرضى.

مستشفى الدكتور سليمان الحبيب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استبدال مفصل الركبة بمستشفيات "الحبيب".. بين الخروج من العمليات والسير "ساعات معدودة"
سبق

عدة ساعات فقط تفصل بين خروج المريض من غرفة العمليات والسير على قدميه مجدداً، وذلك عقب إجراء عمليات استبدال مفصل الركبة في مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب، حيث شهدت تلك النوعية من العمليات في مستشفيات المجموعة تطورات واضحة وقفزات نوعية على يد مجموعة من امهر الاطباء المتخصصين المسلحين بخبرات تمتد لسنوات إضافة لأحدث التقنيات العالمية المتبعة.
ووفق مقطع فيديو للمجموعة فهذه العمليات النوعية يتم إجراؤها وفق أحدث التقنيات التي تمكن المريض من السير بعد العملية بعدة ساعات، حيث جعلت تلك التقنيات التي تتبعها المجموعة رحلة علاج مرضى المفاصل قصيرة وأكثر سهولة وراحة؛ فهي قللت مدة التنويم بالمستشفى من أسبوع إلى "3" أيام فقط، وفترة العلاج الطبيعي من "3" أشهر إلى "3" أسابيع.
وخلال الفترة الماضية أسهمت عمليات عدة أجريت بمستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب في عودة كثير من المرضى لممارسة حياتهم الطبيعية بعد معاناة استمرت مع البعض لسنوات.
الجدير بالذكر أن مستشفيات د.سليمان الحبيب تقدم خدمات صحية نوعية متخصصة على أيدي نخبة من أفضل الكفاءات الطبية وأميزها على مستوى العالم يدعمها أحدث التقنيات الطبية المتطورة؛ الأمر الذي أهّلها للحصول على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI المختصة بتقييم الجودة في القطاع الصحي، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI والمؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميز SRC، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم، وجائزة HIMSS للملف الإلكتروني وتقنيات الأشعة التداخلية والعناية الحرجة عن بُعد، والجائزة الوطنية من المركز السعودي لسلامة المرضى.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
02:01 PM

استبدال مفصل الركبة بمستشفيات "الحبيب".. بين الخروج من العمليات والسير "ساعات معدودة"

قفزات نوعية شهدتها على يد مجموعة من أمهر الأطباء المتخصصين المسلحين بأحدث التقنيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عدة ساعات فقط تفصل بين خروج المريض من غرفة العمليات والسير على قدميه مجدداً، وذلك عقب إجراء عمليات استبدال مفصل الركبة في مستشفيات الدكتور سليمان الحبيب، حيث شهدت تلك النوعية من العمليات في مستشفيات المجموعة تطورات واضحة وقفزات نوعية على يد مجموعة من امهر الاطباء المتخصصين المسلحين بخبرات تمتد لسنوات إضافة لأحدث التقنيات العالمية المتبعة.
ووفق مقطع فيديو للمجموعة فهذه العمليات النوعية يتم إجراؤها وفق أحدث التقنيات التي تمكن المريض من السير بعد العملية بعدة ساعات، حيث جعلت تلك التقنيات التي تتبعها المجموعة رحلة علاج مرضى المفاصل قصيرة وأكثر سهولة وراحة؛ فهي قللت مدة التنويم بالمستشفى من أسبوع إلى "3" أيام فقط، وفترة العلاج الطبيعي من "3" أشهر إلى "3" أسابيع.
وخلال الفترة الماضية أسهمت عمليات عدة أجريت بمستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب في عودة كثير من المرضى لممارسة حياتهم الطبيعية بعد معاناة استمرت مع البعض لسنوات.
الجدير بالذكر أن مستشفيات د.سليمان الحبيب تقدم خدمات صحية نوعية متخصصة على أيدي نخبة من أفضل الكفاءات الطبية وأميزها على مستوى العالم يدعمها أحدث التقنيات الطبية المتطورة؛ الأمر الذي أهّلها للحصول على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI المختصة بتقييم الجودة في القطاع الصحي، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI والمؤسسة الأمريكية للاعتماد والتميز SRC، والجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم، وجائزة HIMSS للملف الإلكتروني وتقنيات الأشعة التداخلية والعناية الحرجة عن بُعد، والجائزة الوطنية من المركز السعودي لسلامة المرضى.

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