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صالح النعيمة يوجِّه رسالة للاعبي وجماهير "الهلال" قبل موقعة "الفتح"

أكد حاجة الفريق للدعم وثقته الكبيرة باللاعبين

طالب صالح النعيمة، قائد نادي الهلال والمنتخب السعودي سابقًا، جماهير ناديه بمساندة الفريق في هذه الأوقات الحرجة التي يمرُّ بها بسبب تذبذب النتائج، مشيرًا إلى أن الفريق بحاجة إليهم في التعثر أكثر من الفرح.

يُشار إلى أن الهلال يمرُّ بفترة صعبة منذ بداية العام الجديد؛ إذ لم يعرف الفوز في آخر 10 مباريات سوى ثلاث مرات، وخسر مثلها، وتعادل في أربع مناسبات؛ وهو ما جعل الفريق يتراجع للمركز الثاني، ويبتعد عن المتصدر الشباب بفارق 5 نقاط.

وقال "النعيمة" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الجمهور الهلالي هم الوقود الحقيقي للاعبين. عتبهم عتب محبة. لإخواني اللاعبين، ثقتي بكم كبيرة، وبالشعار الذي تحملونه للعودة للقمة التي اعتدتم عليها. وفقكم الله".

وتابع "النعيمة" في تغريدته: "للجمهور الهلالي العزيز، الهلال بحاجتكم في التعثر أكثر من الفرح. أبطالنا اللاعبون أسعدونا كثيرًا، وحان الوقوف معهم".

ويلتقي الهلال مع الفتح يوم الأحد على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال الفتح الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صالح النعيمة يوجِّه رسالة للاعبي وجماهير "الهلال" قبل موقعة "الفتح"
سبق

طالب صالح النعيمة، قائد نادي الهلال والمنتخب السعودي سابقًا، جماهير ناديه بمساندة الفريق في هذه الأوقات الحرجة التي يمرُّ بها بسبب تذبذب النتائج، مشيرًا إلى أن الفريق بحاجة إليهم في التعثر أكثر من الفرح.

يُشار إلى أن الهلال يمرُّ بفترة صعبة منذ بداية العام الجديد؛ إذ لم يعرف الفوز في آخر 10 مباريات سوى ثلاث مرات، وخسر مثلها، وتعادل في أربع مناسبات؛ وهو ما جعل الفريق يتراجع للمركز الثاني، ويبتعد عن المتصدر الشباب بفارق 5 نقاط.

وقال "النعيمة" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الجمهور الهلالي هم الوقود الحقيقي للاعبين. عتبهم عتب محبة. لإخواني اللاعبين، ثقتي بكم كبيرة، وبالشعار الذي تحملونه للعودة للقمة التي اعتدتم عليها. وفقكم الله".

وتابع "النعيمة" في تغريدته: "للجمهور الهلالي العزيز، الهلال بحاجتكم في التعثر أكثر من الفرح. أبطالنا اللاعبون أسعدونا كثيرًا، وحان الوقوف معهم".

ويلتقي الهلال مع الفتح يوم الأحد على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
09:55 PM

صالح النعيمة يوجِّه رسالة للاعبي وجماهير "الهلال" قبل موقعة "الفتح"

أكد حاجة الفريق للدعم وثقته الكبيرة باللاعبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب صالح النعيمة، قائد نادي الهلال والمنتخب السعودي سابقًا، جماهير ناديه بمساندة الفريق في هذه الأوقات الحرجة التي يمرُّ بها بسبب تذبذب النتائج، مشيرًا إلى أن الفريق بحاجة إليهم في التعثر أكثر من الفرح.

يُشار إلى أن الهلال يمرُّ بفترة صعبة منذ بداية العام الجديد؛ إذ لم يعرف الفوز في آخر 10 مباريات سوى ثلاث مرات، وخسر مثلها، وتعادل في أربع مناسبات؛ وهو ما جعل الفريق يتراجع للمركز الثاني، ويبتعد عن المتصدر الشباب بفارق 5 نقاط.

وقال "النعيمة" عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الجمهور الهلالي هم الوقود الحقيقي للاعبين. عتبهم عتب محبة. لإخواني اللاعبين، ثقتي بكم كبيرة، وبالشعار الذي تحملونه للعودة للقمة التي اعتدتم عليها. وفقكم الله".

وتابع "النعيمة" في تغريدته: "للجمهور الهلالي العزيز، الهلال بحاجتكم في التعثر أكثر من الفرح. أبطالنا اللاعبون أسعدونا كثيرًا، وحان الوقوف معهم".

ويلتقي الهلال مع الفتح يوم الأحد على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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