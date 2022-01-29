النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيصل بن خالد: يوم التأسيس يعكس حرص القيادة على استحضار التاريخ النضالي

أكد أن المملكة تتمتع بتاريخ عريق حافل بالبطولات الإنسانية والإنجازات الحضارية

أكّد الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أن يوم التأسيس الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يعكس جانباً مضيئاً من ماضي المملكة، ويؤكد أن للبلاد تاريخاً قديماً وعريقاً، حافلاً بالبطولات الإنسانية، والإنجازات الحضارية، التي أثمرت عن وطن شامخ مزدهر، يرتكز على مبادئ قويمة وراسخة، أبرزها إعلاء عبارة التوحيد، بعد حقبة طويلة من الفرقة والشتات التي مزقت البلاد والعباد.

وقال الأمير "فيصل": أهداف يوم التأسيس تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، واستحضار صفحات التاريخ المضيء، ودعوة الجميع إلى التعرف على مضمون هذه الصفحات، وما تحفل به من أحداثٍ ووقائع تشكّل ملحمة بطولية، سطرها أئمة وملوك هذه البلاد الطاهرة، بداية من الدولة السعودية الأولى، مروراً بالدولة السعودية الثانية، وصولاً إلى المملكة العربية السعودية".

وأضاف: هذا الحرص سيجعل من يوم التأسيس ذكرى وطنية سنوية راسخة في الأذهان، نفخر بها، ونستلهم منها العبر والدروس، التي نستفيد منها في تحديد ملامح المستقبل.

وأردف: المملكة دولة "استثنائية" في تاريخها، وفي أهميتها الدينية والسياسية، فضلاً عن الاقتصادية، قائلاً: "سيعزّز يوم التأسيس من هذه الأهمية، ويؤكّد أن تاريخ البلاد ممتد إلى ثلاثة قرون مضت، وأن صفحات هذا التاريخ عاصرت حقباً مختلفة، بأحداثها وظروفها الخاصة، من بداياتها، مروراً بتأسيس الدولة الكبرى في أرض الجزيرة العربية".

وأكّد أنه يحق للسعوديين أن يفخروا ببلادهم، وهم يشاهدون ولاة أمرهم يعتنون بتاريخ البلاد، ويسلطون الضوء على صفحاته المميزة، ويجعلونها محلاً للاحتفاء والتذكرة، كما يحق للأجيال الجديدة التعرُّف على كامل هذا التاريخ، والتيقن أن تاريخ تأسيس المملكة على يد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ما هو إلا جزء من تاريخ آخر عريق، له رموزه وأبطاله وأحداثه المليئة بالمحطات التي تبعث على الفخر والتباهي.

وأشار الأمير "فيصل" إلى أن يوم التأسيس سيبقى ذكرى جميلة، تجسّد رحلة كفاح الدولة ورموزها، من أجل ترسيخ شعار التوحيد، وجعله واقعاً معاشاً في بيئة لطالما مزقها الضعف، لتتخذ من القرآن الكريم والسنة المطهرة منهجاً لها، وترسي دعائم الأمن والاستقرار، وتحكم شرع الله، وتنشر العدل، وتحافظ على مصالحها.

يوم التأسيس الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فيصل بن خالد: يوم التأسيس يعكس حرص القيادة على استحضار التاريخ النضالي
سبق

أكّد الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أن يوم التأسيس الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يعكس جانباً مضيئاً من ماضي المملكة، ويؤكد أن للبلاد تاريخاً قديماً وعريقاً، حافلاً بالبطولات الإنسانية، والإنجازات الحضارية، التي أثمرت عن وطن شامخ مزدهر، يرتكز على مبادئ قويمة وراسخة، أبرزها إعلاء عبارة التوحيد، بعد حقبة طويلة من الفرقة والشتات التي مزقت البلاد والعباد.

وقال الأمير "فيصل": أهداف يوم التأسيس تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، واستحضار صفحات التاريخ المضيء، ودعوة الجميع إلى التعرف على مضمون هذه الصفحات، وما تحفل به من أحداثٍ ووقائع تشكّل ملحمة بطولية، سطرها أئمة وملوك هذه البلاد الطاهرة، بداية من الدولة السعودية الأولى، مروراً بالدولة السعودية الثانية، وصولاً إلى المملكة العربية السعودية".

وأضاف: هذا الحرص سيجعل من يوم التأسيس ذكرى وطنية سنوية راسخة في الأذهان، نفخر بها، ونستلهم منها العبر والدروس، التي نستفيد منها في تحديد ملامح المستقبل.

وأردف: المملكة دولة "استثنائية" في تاريخها، وفي أهميتها الدينية والسياسية، فضلاً عن الاقتصادية، قائلاً: "سيعزّز يوم التأسيس من هذه الأهمية، ويؤكّد أن تاريخ البلاد ممتد إلى ثلاثة قرون مضت، وأن صفحات هذا التاريخ عاصرت حقباً مختلفة، بأحداثها وظروفها الخاصة، من بداياتها، مروراً بتأسيس الدولة الكبرى في أرض الجزيرة العربية".

وأكّد أنه يحق للسعوديين أن يفخروا ببلادهم، وهم يشاهدون ولاة أمرهم يعتنون بتاريخ البلاد، ويسلطون الضوء على صفحاته المميزة، ويجعلونها محلاً للاحتفاء والتذكرة، كما يحق للأجيال الجديدة التعرُّف على كامل هذا التاريخ، والتيقن أن تاريخ تأسيس المملكة على يد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ما هو إلا جزء من تاريخ آخر عريق، له رموزه وأبطاله وأحداثه المليئة بالمحطات التي تبعث على الفخر والتباهي.

وأشار الأمير "فيصل" إلى أن يوم التأسيس سيبقى ذكرى جميلة، تجسّد رحلة كفاح الدولة ورموزها، من أجل ترسيخ شعار التوحيد، وجعله واقعاً معاشاً في بيئة لطالما مزقها الضعف، لتتخذ من القرآن الكريم والسنة المطهرة منهجاً لها، وترسي دعائم الأمن والاستقرار، وتحكم شرع الله، وتنشر العدل، وتحافظ على مصالحها.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
12:42 PM

فيصل بن خالد: يوم التأسيس يعكس حرص القيادة على استحضار التاريخ النضالي

أكد أن المملكة تتمتع بتاريخ عريق حافل بالبطولات الإنسانية والإنجازات الحضارية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,011

أكّد الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أن يوم التأسيس الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يعكس جانباً مضيئاً من ماضي المملكة، ويؤكد أن للبلاد تاريخاً قديماً وعريقاً، حافلاً بالبطولات الإنسانية، والإنجازات الحضارية، التي أثمرت عن وطن شامخ مزدهر، يرتكز على مبادئ قويمة وراسخة، أبرزها إعلاء عبارة التوحيد، بعد حقبة طويلة من الفرقة والشتات التي مزقت البلاد والعباد.

وقال الأمير "فيصل": أهداف يوم التأسيس تعكس حرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، واستحضار صفحات التاريخ المضيء، ودعوة الجميع إلى التعرف على مضمون هذه الصفحات، وما تحفل به من أحداثٍ ووقائع تشكّل ملحمة بطولية، سطرها أئمة وملوك هذه البلاد الطاهرة، بداية من الدولة السعودية الأولى، مروراً بالدولة السعودية الثانية، وصولاً إلى المملكة العربية السعودية".

وأضاف: هذا الحرص سيجعل من يوم التأسيس ذكرى وطنية سنوية راسخة في الأذهان، نفخر بها، ونستلهم منها العبر والدروس، التي نستفيد منها في تحديد ملامح المستقبل.

وأردف: المملكة دولة "استثنائية" في تاريخها، وفي أهميتها الدينية والسياسية، فضلاً عن الاقتصادية، قائلاً: "سيعزّز يوم التأسيس من هذه الأهمية، ويؤكّد أن تاريخ البلاد ممتد إلى ثلاثة قرون مضت، وأن صفحات هذا التاريخ عاصرت حقباً مختلفة، بأحداثها وظروفها الخاصة، من بداياتها، مروراً بتأسيس الدولة الكبرى في أرض الجزيرة العربية".

وأكّد أنه يحق للسعوديين أن يفخروا ببلادهم، وهم يشاهدون ولاة أمرهم يعتنون بتاريخ البلاد، ويسلطون الضوء على صفحاته المميزة، ويجعلونها محلاً للاحتفاء والتذكرة، كما يحق للأجيال الجديدة التعرُّف على كامل هذا التاريخ، والتيقن أن تاريخ تأسيس المملكة على يد المؤسّس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ما هو إلا جزء من تاريخ آخر عريق، له رموزه وأبطاله وأحداثه المليئة بالمحطات التي تبعث على الفخر والتباهي.

وأشار الأمير "فيصل" إلى أن يوم التأسيس سيبقى ذكرى جميلة، تجسّد رحلة كفاح الدولة ورموزها، من أجل ترسيخ شعار التوحيد، وجعله واقعاً معاشاً في بيئة لطالما مزقها الضعف، لتتخذ من القرآن الكريم والسنة المطهرة منهجاً لها، وترسي دعائم الأمن والاستقرار، وتحكم شرع الله، وتنشر العدل، وتحافظ على مصالحها.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,007
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,775
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,934
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,775

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة