النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العنقري": تعداد السعودية 2022 يعزز نجاح وكفاءة برامج رؤية 2030

أكد أهميته القصوى كركيزة لخطط التنمية ومصدر رئيس للمعلومات

أرجع محلل اقتصادي، الأهمية القصوى التي يمثلها التعداد السكاني، إلى كونه الركيزة الأساسية لكل خطط التنمية الشاملة، وكمصدر رئيس لمعلومات واقع الدولة، مؤكداً على قاعدة "ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته"، ومبيناً أن التعداد لا تقتصر فوائده على الجوانب الاقتصادية والتنموية فقط، بل تتعدى لذلك لتشمل الأبحاث الاجتماعية التي تستهدف وضع الحلول والخطط المجتمعية، ومشدداً على أن تعداد السعودية 2022م له أهمية بالغة لأنه يأتي عقب إطلاق رؤية 2030، التي أنهت أعوامها الخمسة الأولى بإطلاق برامج النهوض بالاقتصاد، وإن ما سيتم حصره من معلومات سيعزز كفاءة ونجاح تلك البرامج وتحقيق أهدافها بنماء ورفاه المجتمع.

وتفصيلاً، قال المحلل الاقتصادي محمد العنقري لـ"سبق": "التعداد السكاني من أهم مصادر المعلومات التي تستند عليها خطط التنمية ومعرفة الواقع السكاني للدولة، فما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته، لذلك تعتمد الدول مشاريع تعداد للسكان كل 10 أعوام بالمتوسط، وأحيانًا أقل من ذلك عند الضرورة ولا يحصر فقط عدد السكان من مواطنين أو وافدين للإقامة أو الزيارة، بل كل من يعيش في الدولة في تاريخ الإنجاز".

وأكد "العنقري" أهمية المعرفة الديموغرافية للسكان من حيث الفئات العمرية، والدخل، والواقع المعيشي، ونوعية السكن، ومعرفة المستوى الاقتصادي للمجتمع بشكل عام، وبشكل مفصل مناطقياً وعلى مستوى كل مدينة أو قرية، بالإضافة لمعرفة التحولات الاجتماعية والاقتصادية وما انعكست عليه بالتفاصيل خطط التنمية، من حيث انتشار التعليم، واستخدامات التقنية، وما يملكه الفرد والأسرة من أجهزة تقنية، وكذلك مستوى الدخل والملكيات للأصول، ومصادر الخدمات التي يحصل عليها لتحديد انتشارها وجودتها.

وأضاف: "حتى تتوسع الدولة بعدد المدارس أو الجامعات والمعاهد، لابد من معرفتها بالواقع السكاني لمستويات العمر في المجتمع وتوزيعاته مناطقياً، حتى يتم تحديد التوسع بخدمات التعليم من منشآت ومراكز تدريب، إضافة للخدمات الصحية وضرورة معرفة الواقع الصحي للمجتمع، وانتشار الخدمات الصحية وتحديد الاحتياجات المستقبلية، ومعرفة حجم انتشار الأمراض المزمنة وضرورة وضع الخطط للنهوض بالصحة العامة الوقائية والعلاجية".

وزاد "العنقري": "يضاف لذلك معرفة متوسط الدخل للأسر تفيد في تحديد الخطط التي تستهدف رفع مستوى الدخل إضافة لمعرفة الواقع التعليمي والتأهيلي بالمجتمع حتى تساهم برفد برامج تنمية القدرات البشرية بالمعلومات التي تحدد التوجهات لتنميتها كما إن التخطيط لتنمية القطاعات الاقتصادية يعتمد على التوزيع السكاني ومستوى التأهيل لرفد المنشآت بكل قطاع مستهدف بالقوى العاملة المؤهلة وبالتالي فإن خطط التعليم والتأهيل تتحدد من خلال التعداد لمعرفة حجم واحتياجات القوى العاملة بكل منطقة أو مدينة لاستقطاب استثمارات تناسب مزاياها الاقتصادية النسبية بحسب النشاط للمكان الأكثر احتياجاً فالتعداد سيحصي أيضًا المنشآت".

وقال "العنقري": "يظهر التعداد مدى تأثير خطط الإنفاق والتنمية وكفاءتها على الأسر وتطوير الخطط لتحقيق أكبر استفادة من التنمية على المجتمع مادياً وتعليمياً وصحياً وخدمياً، فالتعاون مع مشروع التعداد الذي ستقوم به الهيئة العامة للإحصاء تنعكس فائدته على المجتمع والأسرة والفرد، ولذلك من المهم إعطاء المعلومات بدقة للباحث الميداني أو من خلال النماذج الإلكترونية التي تستخدم لأول مرة فكلما كان التعداد دقيقاً انعكس ذلك على كفاءة ونجاح خطط التنمية المستدامة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العنقري": تعداد السعودية 2022 يعزز نجاح وكفاءة برامج رؤية 2030
سبق

أرجع محلل اقتصادي، الأهمية القصوى التي يمثلها التعداد السكاني، إلى كونه الركيزة الأساسية لكل خطط التنمية الشاملة، وكمصدر رئيس لمعلومات واقع الدولة، مؤكداً على قاعدة "ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته"، ومبيناً أن التعداد لا تقتصر فوائده على الجوانب الاقتصادية والتنموية فقط، بل تتعدى لذلك لتشمل الأبحاث الاجتماعية التي تستهدف وضع الحلول والخطط المجتمعية، ومشدداً على أن تعداد السعودية 2022م له أهمية بالغة لأنه يأتي عقب إطلاق رؤية 2030، التي أنهت أعوامها الخمسة الأولى بإطلاق برامج النهوض بالاقتصاد، وإن ما سيتم حصره من معلومات سيعزز كفاءة ونجاح تلك البرامج وتحقيق أهدافها بنماء ورفاه المجتمع.

وتفصيلاً، قال المحلل الاقتصادي محمد العنقري لـ"سبق": "التعداد السكاني من أهم مصادر المعلومات التي تستند عليها خطط التنمية ومعرفة الواقع السكاني للدولة، فما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته، لذلك تعتمد الدول مشاريع تعداد للسكان كل 10 أعوام بالمتوسط، وأحيانًا أقل من ذلك عند الضرورة ولا يحصر فقط عدد السكان من مواطنين أو وافدين للإقامة أو الزيارة، بل كل من يعيش في الدولة في تاريخ الإنجاز".

وأكد "العنقري" أهمية المعرفة الديموغرافية للسكان من حيث الفئات العمرية، والدخل، والواقع المعيشي، ونوعية السكن، ومعرفة المستوى الاقتصادي للمجتمع بشكل عام، وبشكل مفصل مناطقياً وعلى مستوى كل مدينة أو قرية، بالإضافة لمعرفة التحولات الاجتماعية والاقتصادية وما انعكست عليه بالتفاصيل خطط التنمية، من حيث انتشار التعليم، واستخدامات التقنية، وما يملكه الفرد والأسرة من أجهزة تقنية، وكذلك مستوى الدخل والملكيات للأصول، ومصادر الخدمات التي يحصل عليها لتحديد انتشارها وجودتها.

وأضاف: "حتى تتوسع الدولة بعدد المدارس أو الجامعات والمعاهد، لابد من معرفتها بالواقع السكاني لمستويات العمر في المجتمع وتوزيعاته مناطقياً، حتى يتم تحديد التوسع بخدمات التعليم من منشآت ومراكز تدريب، إضافة للخدمات الصحية وضرورة معرفة الواقع الصحي للمجتمع، وانتشار الخدمات الصحية وتحديد الاحتياجات المستقبلية، ومعرفة حجم انتشار الأمراض المزمنة وضرورة وضع الخطط للنهوض بالصحة العامة الوقائية والعلاجية".

وزاد "العنقري": "يضاف لذلك معرفة متوسط الدخل للأسر تفيد في تحديد الخطط التي تستهدف رفع مستوى الدخل إضافة لمعرفة الواقع التعليمي والتأهيلي بالمجتمع حتى تساهم برفد برامج تنمية القدرات البشرية بالمعلومات التي تحدد التوجهات لتنميتها كما إن التخطيط لتنمية القطاعات الاقتصادية يعتمد على التوزيع السكاني ومستوى التأهيل لرفد المنشآت بكل قطاع مستهدف بالقوى العاملة المؤهلة وبالتالي فإن خطط التعليم والتأهيل تتحدد من خلال التعداد لمعرفة حجم واحتياجات القوى العاملة بكل منطقة أو مدينة لاستقطاب استثمارات تناسب مزاياها الاقتصادية النسبية بحسب النشاط للمكان الأكثر احتياجاً فالتعداد سيحصي أيضًا المنشآت".

وقال "العنقري": "يظهر التعداد مدى تأثير خطط الإنفاق والتنمية وكفاءتها على الأسر وتطوير الخطط لتحقيق أكبر استفادة من التنمية على المجتمع مادياً وتعليمياً وصحياً وخدمياً، فالتعاون مع مشروع التعداد الذي ستقوم به الهيئة العامة للإحصاء تنعكس فائدته على المجتمع والأسرة والفرد، ولذلك من المهم إعطاء المعلومات بدقة للباحث الميداني أو من خلال النماذج الإلكترونية التي تستخدم لأول مرة فكلما كان التعداد دقيقاً انعكس ذلك على كفاءة ونجاح خطط التنمية المستدامة".

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
09:01 PM
اخر تعديل
23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
01:10 AM

"العنقري": تعداد السعودية 2022 يعزز نجاح وكفاءة برامج رؤية 2030

أكد أهميته القصوى كركيزة لخطط التنمية ومصدر رئيس للمعلومات

A A A
زيد الخمشي - الرياض
16
1,828

أرجع محلل اقتصادي، الأهمية القصوى التي يمثلها التعداد السكاني، إلى كونه الركيزة الأساسية لكل خطط التنمية الشاملة، وكمصدر رئيس لمعلومات واقع الدولة، مؤكداً على قاعدة "ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته"، ومبيناً أن التعداد لا تقتصر فوائده على الجوانب الاقتصادية والتنموية فقط، بل تتعدى لذلك لتشمل الأبحاث الاجتماعية التي تستهدف وضع الحلول والخطط المجتمعية، ومشدداً على أن تعداد السعودية 2022م له أهمية بالغة لأنه يأتي عقب إطلاق رؤية 2030، التي أنهت أعوامها الخمسة الأولى بإطلاق برامج النهوض بالاقتصاد، وإن ما سيتم حصره من معلومات سيعزز كفاءة ونجاح تلك البرامج وتحقيق أهدافها بنماء ورفاه المجتمع.

وتفصيلاً، قال المحلل الاقتصادي محمد العنقري لـ"سبق": "التعداد السكاني من أهم مصادر المعلومات التي تستند عليها خطط التنمية ومعرفة الواقع السكاني للدولة، فما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته، لذلك تعتمد الدول مشاريع تعداد للسكان كل 10 أعوام بالمتوسط، وأحيانًا أقل من ذلك عند الضرورة ولا يحصر فقط عدد السكان من مواطنين أو وافدين للإقامة أو الزيارة، بل كل من يعيش في الدولة في تاريخ الإنجاز".

وأكد "العنقري" أهمية المعرفة الديموغرافية للسكان من حيث الفئات العمرية، والدخل، والواقع المعيشي، ونوعية السكن، ومعرفة المستوى الاقتصادي للمجتمع بشكل عام، وبشكل مفصل مناطقياً وعلى مستوى كل مدينة أو قرية، بالإضافة لمعرفة التحولات الاجتماعية والاقتصادية وما انعكست عليه بالتفاصيل خطط التنمية، من حيث انتشار التعليم، واستخدامات التقنية، وما يملكه الفرد والأسرة من أجهزة تقنية، وكذلك مستوى الدخل والملكيات للأصول، ومصادر الخدمات التي يحصل عليها لتحديد انتشارها وجودتها.

وأضاف: "حتى تتوسع الدولة بعدد المدارس أو الجامعات والمعاهد، لابد من معرفتها بالواقع السكاني لمستويات العمر في المجتمع وتوزيعاته مناطقياً، حتى يتم تحديد التوسع بخدمات التعليم من منشآت ومراكز تدريب، إضافة للخدمات الصحية وضرورة معرفة الواقع الصحي للمجتمع، وانتشار الخدمات الصحية وتحديد الاحتياجات المستقبلية، ومعرفة حجم انتشار الأمراض المزمنة وضرورة وضع الخطط للنهوض بالصحة العامة الوقائية والعلاجية".

وزاد "العنقري": "يضاف لذلك معرفة متوسط الدخل للأسر تفيد في تحديد الخطط التي تستهدف رفع مستوى الدخل إضافة لمعرفة الواقع التعليمي والتأهيلي بالمجتمع حتى تساهم برفد برامج تنمية القدرات البشرية بالمعلومات التي تحدد التوجهات لتنميتها كما إن التخطيط لتنمية القطاعات الاقتصادية يعتمد على التوزيع السكاني ومستوى التأهيل لرفد المنشآت بكل قطاع مستهدف بالقوى العاملة المؤهلة وبالتالي فإن خطط التعليم والتأهيل تتحدد من خلال التعداد لمعرفة حجم واحتياجات القوى العاملة بكل منطقة أو مدينة لاستقطاب استثمارات تناسب مزاياها الاقتصادية النسبية بحسب النشاط للمكان الأكثر احتياجاً فالتعداد سيحصي أيضًا المنشآت".

وقال "العنقري": "يظهر التعداد مدى تأثير خطط الإنفاق والتنمية وكفاءتها على الأسر وتطوير الخطط لتحقيق أكبر استفادة من التنمية على المجتمع مادياً وتعليمياً وصحياً وخدمياً، فالتعاون مع مشروع التعداد الذي ستقوم به الهيئة العامة للإحصاء تنعكس فائدته على المجتمع والأسرة والفرد، ولذلك من المهم إعطاء المعلومات بدقة للباحث الميداني أو من خلال النماذج الإلكترونية التي تستخدم لأول مرة فكلما كان التعداد دقيقاً انعكس ذلك على كفاءة ونجاح خطط التنمية المستدامة".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,808
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,625
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,875
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,739

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة