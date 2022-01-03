كورونا حول العالم: 290 مليون إصابة.. و9 مليارات جرعة لقاح

جونز هوبكنز: ارتفاع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و443 ألفاً

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 290.1 مليون إصابة حتى صباح اليوم الإثنين، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 9.17 مليار جرعة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 290 مليوناً و112 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و443 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة، أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز تسعة مليارات و178 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم؛ قد يكون بينها بعض الاختلافات.