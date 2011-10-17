النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متحدث "الداخلية": الجهات المختصة ستقوم بتطبيق العقوبات بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية

قال: الاستمرار في التحقق من حالة التحصين بجرعتين من لقاحات كورونا عند دخول المنشآت

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية طلال عبدالمحسن االشلهوب أنه تم ضبط 22.746 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من #كورونا في الأسبوع الماضي

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) الاستمرار في التحقق من حالة التحصين بجرعتين من لقاحات #كورونا عند دخول المنشآت.

وقال: صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الإجراءات الاحترازية ابتداءً من اليوم الأحد 17 أكتوبر، وعدم الإلزام بالكمامة في الأماكن المفتوحة، وذلك للمحصنين بجرعتين من لقاحات #كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث "الداخلية": الجهات المختصة ستقوم بتطبيق العقوبات بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية طلال عبدالمحسن االشلهوب أنه تم ضبط 22.746 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من #كورونا في الأسبوع الماضي

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) الاستمرار في التحقق من حالة التحصين بجرعتين من لقاحات #كورونا عند دخول المنشآت.

وقال: صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الإجراءات الاحترازية ابتداءً من اليوم الأحد 17 أكتوبر، وعدم الإلزام بالكمامة في الأماكن المفتوحة، وذلك للمحصنين بجرعتين من لقاحات #كورونا.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
04:06 PM

متحدث "الداخلية": الجهات المختصة ستقوم بتطبيق العقوبات بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية

قال: الاستمرار في التحقق من حالة التحصين بجرعتين من لقاحات كورونا عند دخول المنشآت

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
6,884

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية طلال عبدالمحسن االشلهوب أنه تم ضبط 22.746 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من #كورونا في الأسبوع الماضي

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) الاستمرار في التحقق من حالة التحصين بجرعتين من لقاحات #كورونا عند دخول المنشآت.

وقال: صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الإجراءات الاحترازية ابتداءً من اليوم الأحد 17 أكتوبر، وعدم الإلزام بالكمامة في الأماكن المفتوحة، وذلك للمحصنين بجرعتين من لقاحات #كورونا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,571
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,928
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,700

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة