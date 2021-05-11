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الاتفاق يكثف تحضيراته لموقعة الشباب .. والإصابة تبعد "الهزاع 10 "أيام

يكثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحضيراته ، لمواجهة نظيره الشباب الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الـ27 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية بالكرة، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

من جهة ثانية كشفت الفحوص الطبية التي أُجريت للمهاجم هزاع الهزاع إلى تعرضه لإصابة على مستوى عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة الاتفاق الودية والتي جمعته بالقادسية يوم الجمعة الماضي. أدت إلى تجمع للسوائل في منطقة الإصابة، وسيخضع اللاعب على إثرها لفترة علاج وتأهيل لمدة 10 أيام.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتفاق يكثف تحضيراته لموقعة الشباب .. والإصابة تبعد "الهزاع 10 "أيام
سبق

يكثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحضيراته ، لمواجهة نظيره الشباب الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الـ27 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية بالكرة، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

من جهة ثانية كشفت الفحوص الطبية التي أُجريت للمهاجم هزاع الهزاع إلى تعرضه لإصابة على مستوى عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة الاتفاق الودية والتي جمعته بالقادسية يوم الجمعة الماضي. أدت إلى تجمع للسوائل في منطقة الإصابة، وسيخضع اللاعب على إثرها لفترة علاج وتأهيل لمدة 10 أيام.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
12:37 AM

الاتفاق يكثف تحضيراته لموقعة الشباب .. والإصابة تبعد "الهزاع 10 "أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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يكثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تحضيراته ، لمواجهة نظيره الشباب الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الـ27 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية بالكرة، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

من جهة ثانية كشفت الفحوص الطبية التي أُجريت للمهاجم هزاع الهزاع إلى تعرضه لإصابة على مستوى عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة الاتفاق الودية والتي جمعته بالقادسية يوم الجمعة الماضي. أدت إلى تجمع للسوائل في منطقة الإصابة، وسيخضع اللاعب على إثرها لفترة علاج وتأهيل لمدة 10 أيام.

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