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مدير "جامعة جازان": 1.5 مليون طالب حضروا الفصول الافتراضية

الأرقام أظهرت حرص طلبتها على التعلّم ونجاح سير العملية التعليمية عن بعد

كشفت جامعة جازان عن إحصاءاتها في أول شهر على تحولها للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، بحصيلة أرقام أظهرت تميز وحرص طلبتها على التعلم والمثابرة، وتؤكد نجاح خطتها في سير العملية التعليمية عن بعد وعبر التعليم الإلكتروني بعد قرار تعليق الدراسة.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن الجامعة، وامتثالًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وبمتابعة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عملت على استثمار أزمة كورونا بتفعيل كافة إمكاناتها البشرية والتقنية لاستمرار سير العملية التعليمية عن بعد في كافة كلياتها وعماداتها.

وأشار الدكتور مرعي القحطاني إلى بيانات الجامعة وإحصاءاتها، وبجهود منسوبي الكليات من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ومنسوبي عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، سجلت خلال الفترة من 9 مارس إلى 9 أبريل 2020 نجاحًا تفتخر به الجامعة في تاريخها؛ حيث بلغ إجمالي الطلبة الذين واصلوا تعليمهم من خلال الفصول الافتراضية 45,369 طالبًا وطالبة، فيما وصل عدد الحاضرين في جميع الجلسات خلال شهر 1,874,594 طالبًا وطالبة، تلقّوا دروسهم ومحاضراتهم من قبل 2722 عضو هيئة تدريس.

وأضاف الدكتور القحطاني أن عدد الساعات الدراسية بلغت 218,265 ساعة دراسية، كما شهد النظام عمليات تسجيل دخول لحوالي 991,374 مسجلًا، ووصل عدد الملفات المستعرضة 4,991,987 ملفًّا، فيما بلغت التقييمات في النظام 818,845 تقييمًا، وبلغت لوحات النقاش 255,071 لوحة نقاش.

وقدم مدير جامعة جازان شكره الجزيل لطلبة وأساتذة الجامعة، وهنأهم بتلك الحصيلة التي تجسد مدى تفانيهم وحرصهم الدائم على التميز، لاسيما بعد قرار تعليق الدراسة، كما وجه اعتزازه بجهود وكالات الجامعة وعماداتها التي بذلت جهودًا كبيرة في إنجاح العملية التعليمية، مثمنًا جهود الجهاز الإداري والفني بالجامعة الذين قدموا الدعم والمساندة في العديد من المجالات المهمة.

جامعة جازان التعليم الإلكتروني التعليم عن بعد تعليق الدراسة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير "جامعة جازان": 1.5 مليون طالب حضروا الفصول الافتراضية
سبق

كشفت جامعة جازان عن إحصاءاتها في أول شهر على تحولها للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، بحصيلة أرقام أظهرت تميز وحرص طلبتها على التعلم والمثابرة، وتؤكد نجاح خطتها في سير العملية التعليمية عن بعد وعبر التعليم الإلكتروني بعد قرار تعليق الدراسة.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن الجامعة، وامتثالًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وبمتابعة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عملت على استثمار أزمة كورونا بتفعيل كافة إمكاناتها البشرية والتقنية لاستمرار سير العملية التعليمية عن بعد في كافة كلياتها وعماداتها.

وأشار الدكتور مرعي القحطاني إلى بيانات الجامعة وإحصاءاتها، وبجهود منسوبي الكليات من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ومنسوبي عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، سجلت خلال الفترة من 9 مارس إلى 9 أبريل 2020 نجاحًا تفتخر به الجامعة في تاريخها؛ حيث بلغ إجمالي الطلبة الذين واصلوا تعليمهم من خلال الفصول الافتراضية 45,369 طالبًا وطالبة، فيما وصل عدد الحاضرين في جميع الجلسات خلال شهر 1,874,594 طالبًا وطالبة، تلقّوا دروسهم ومحاضراتهم من قبل 2722 عضو هيئة تدريس.

وأضاف الدكتور القحطاني أن عدد الساعات الدراسية بلغت 218,265 ساعة دراسية، كما شهد النظام عمليات تسجيل دخول لحوالي 991,374 مسجلًا، ووصل عدد الملفات المستعرضة 4,991,987 ملفًّا، فيما بلغت التقييمات في النظام 818,845 تقييمًا، وبلغت لوحات النقاش 255,071 لوحة نقاش.

وقدم مدير جامعة جازان شكره الجزيل لطلبة وأساتذة الجامعة، وهنأهم بتلك الحصيلة التي تجسد مدى تفانيهم وحرصهم الدائم على التميز، لاسيما بعد قرار تعليق الدراسة، كما وجه اعتزازه بجهود وكالات الجامعة وعماداتها التي بذلت جهودًا كبيرة في إنجاح العملية التعليمية، مثمنًا جهود الجهاز الإداري والفني بالجامعة الذين قدموا الدعم والمساندة في العديد من المجالات المهمة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
07:39 PM
اخر تعديل
12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
08:26 PM

مدير "جامعة جازان": 1.5 مليون طالب حضروا الفصول الافتراضية

الأرقام أظهرت حرص طلبتها على التعلّم ونجاح سير العملية التعليمية عن بعد

A A A
فهد كاملي - جازان
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كشفت جامعة جازان عن إحصاءاتها في أول شهر على تحولها للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، بحصيلة أرقام أظهرت تميز وحرص طلبتها على التعلم والمثابرة، وتؤكد نجاح خطتها في سير العملية التعليمية عن بعد وعبر التعليم الإلكتروني بعد قرار تعليق الدراسة.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن الجامعة، وامتثالًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وبمتابعة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، عملت على استثمار أزمة كورونا بتفعيل كافة إمكاناتها البشرية والتقنية لاستمرار سير العملية التعليمية عن بعد في كافة كلياتها وعماداتها.

وأشار الدكتور مرعي القحطاني إلى بيانات الجامعة وإحصاءاتها، وبجهود منسوبي الكليات من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ومنسوبي عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، سجلت خلال الفترة من 9 مارس إلى 9 أبريل 2020 نجاحًا تفتخر به الجامعة في تاريخها؛ حيث بلغ إجمالي الطلبة الذين واصلوا تعليمهم من خلال الفصول الافتراضية 45,369 طالبًا وطالبة، فيما وصل عدد الحاضرين في جميع الجلسات خلال شهر 1,874,594 طالبًا وطالبة، تلقّوا دروسهم ومحاضراتهم من قبل 2722 عضو هيئة تدريس.

وأضاف الدكتور القحطاني أن عدد الساعات الدراسية بلغت 218,265 ساعة دراسية، كما شهد النظام عمليات تسجيل دخول لحوالي 991,374 مسجلًا، ووصل عدد الملفات المستعرضة 4,991,987 ملفًّا، فيما بلغت التقييمات في النظام 818,845 تقييمًا، وبلغت لوحات النقاش 255,071 لوحة نقاش.

وقدم مدير جامعة جازان شكره الجزيل لطلبة وأساتذة الجامعة، وهنأهم بتلك الحصيلة التي تجسد مدى تفانيهم وحرصهم الدائم على التميز، لاسيما بعد قرار تعليق الدراسة، كما وجه اعتزازه بجهود وكالات الجامعة وعماداتها التي بذلت جهودًا كبيرة في إنجاح العملية التعليمية، مثمنًا جهود الجهاز الإداري والفني بالجامعة الذين قدموا الدعم والمساندة في العديد من المجالات المهمة.

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