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أمانة الشرقية تمنع تناول الوجبات السريعة داخل المطاعم

لأسباب وقائية وحفاظًا على الصحة العامة كإجراء احترازي

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عبر حسابها بتويتر أنه لأسباب وقائية وحفاظاً على الصحة العامة تلزم جميع مطاعم الوجبات السريعة وعربات الأطعمة بتقديم الطعام للطلبات الخارجية فقط ومنع الجلوس داخل المطاعم وإلغاء الجلسات الجانبية لعربات الأطعمة كإجراء احترازي للحد من انتشار كورونا.

أمانة المنطقة الشرقية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الشرقية تمنع تناول الوجبات السريعة داخل المطاعم
سبق

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عبر حسابها بتويتر أنه لأسباب وقائية وحفاظاً على الصحة العامة تلزم جميع مطاعم الوجبات السريعة وعربات الأطعمة بتقديم الطعام للطلبات الخارجية فقط ومنع الجلوس داخل المطاعم وإلغاء الجلسات الجانبية لعربات الأطعمة كإجراء احترازي للحد من انتشار كورونا.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
02:50 PM

أمانة الشرقية تمنع تناول الوجبات السريعة داخل المطاعم

لأسباب وقائية وحفاظًا على الصحة العامة كإجراء احترازي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عبر حسابها بتويتر أنه لأسباب وقائية وحفاظاً على الصحة العامة تلزم جميع مطاعم الوجبات السريعة وعربات الأطعمة بتقديم الطعام للطلبات الخارجية فقط ومنع الجلوس داخل المطاعم وإلغاء الجلسات الجانبية لعربات الأطعمة كإجراء احترازي للحد من انتشار كورونا.

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